Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Toplum Destekli Kolluk Faaliyetleri kapsamında Boğazlıyan ilçesinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
“Emeğiniz Çalınmasın ve Araştırın, Birikiminizden Olmayın” sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.
Faaliyet sırasında 41 vatandaşa birebir bilgilendirme yapılırken, konuyla ilgili uyarıcı broşürler de dağıtıldı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.
Muhabir: Alpaslan Demir