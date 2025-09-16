18 Kütüphane İle Hizmet Veriliyor

Müdür Salih Eren, İl Halk Kütüphanesi Merkezi içerisinde üç katlı mevcut binada hizmet verdiklerini, ancak kapasitenin yetersiz olması nedeniyle yeni kütüphane inşaatının sürdüğünü ifade etti.

İlde biri bebek ve çocuk kütüphanesi olmak üzere toplam 18 kütüphane bulunduğunu kaydeden Eren, “İl merkezimizdeki halk kütüphanemiz dışında 13 ilçede de halk kütüphanelerimiz hizmet vermektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak, halkımızın bilgiye erişimini kolaylaştırmak, araştırma yapmalarını sağlamak ve okuma alışkanlığını artırmak amacıyla faaliyet yürütüyoruz” dedi.

61 Bin Kitap, 14 Bin Üye

İl Halk Kütüphanesi’nin haftanın 6 günü 08.30-21.00 saatleri arasında açık olduğunu belirten Eren, kütüphanenin 61 bin kitabının bulunduğunu, yıllık ortalama 33 bin kullanıcıya hizmet verildiğini aktardı.

Eren, “14 bine yakın üyemiz var. Yılda yaklaşık 20 bin kitap okuyucularımıza ödünç veriliyor. Yozgat nüfusuna oranlandığında, her dört kişiden birinin İl Halk Kütüphanesi’nden kitap aldığı görülüyor. Bu da bizler için büyük bir memnuniyet kaynağı” diye konuştu.

Modern Yaşam Merkezi Olacak

Yeni kütüphane binasında ders çalışma salonları, ödünç kitap bölümleri, engellilere özel alanlar, bilgisayar ve deneme salonları, konferans salonu, bebek ve çocuklara yönelik kütüphane birimleri, gençlik bölümleri, kent arşivi, dinlenme alanları ve kafelerin yer alacağını dile getiren Eren, şunları kaydetti: “Yeni kütüphanemiz sadece kitap okunan bir yer olmayacak, aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetlerin merkezi olacak. Özellikle öğrencilerimiz için çok daha geniş ve donanımlı bir çalışma ortamı sunacağız. Böylece halkımızı sosyal medya bağımlılığından uzaklaştırıp, eğitici ve kültürel faaliyetlere yönlendirmeyi hedefliyoruz.”

“Her Yaştan Kullanıcıya Hitap Ediyoruz”

Eren, halk kütüphanelerinin 7’den 70’e herkese hitap ettiğini vurgulayarak, “Üniversite kütüphaneleri yalnızca öğrencilerine, okul kütüphaneleri ise kendi kurumlarına hizmet verirken, halk kütüphanelerimizde herhangi bir yaş sınırı yok. Bebek kütüphanemiz sayesinde doğumdan itibaren çocuklarımız kütüphanelerden yararlanabiliyor. Her yaştan insana hitap edecek kaynaklarımız ve etkinlik alanlarımız mevcut” ifadelerini kullandı.

Eren, kütüphaneden yararlanan okuyucu sayısının her geçen yıl arttığını, yeni binanın tamamlanmasıyla birlikte Yozgat İl Halk Kütüphanesi’nin Türkiye’de örnek gösterilen bir eğitim ve kültür merkezi olacağını sözlerine ekledi.