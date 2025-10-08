Meclis salonunda düzenlenen toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının ilk gündeminde, Sorgun Yeni Mahalle’de bulunan ve daha önce İlçe Özel İdaresi hizmet binası olarak kullanılan yapının, gerekli tadilatların Sorgun Belediyesi tarafından yapılması şartıyla “Bebek ve Çocuk Kütüphanesi” olarak kullanılmak üzere belediyeye tahsisi görüşüldü. Madde, İl Özel İdaresi Komisyonuna havale edildi.

İkinci gündemde, Aydıncık’a bağlı köyler için İl Özel İdaresi yatırım programında yer alan “Diğer Köy Alt ve Üst Yapım Projesi” ödeneğinden 1 milyon liranın, köylerde kanalizasyon yapımında kullanılmak üzere aktarılması konusu ele alındı. Plan ve Bütçe Komisyonu, ödenek değişikliğini uygun buldu.

Üçüncü gündem kapsamında, Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından Aydıncık ilçesi ve merkezdeki sağlık evleri ile ASM’lerde inceleme yapıldı. Bazı sağlık evlerinin aktif hizmet verdiği, bazılarında ise bakım ve onarım ihtiyacının bulunduğu ve personel yetersizliği nedeniyle hizmet verilemediği rapor edildi. Baydiğin ASM’de doktor ve sağlık personeline ihtiyaç olduğu da belirtildi.

Dördüncü gündemde, Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu, Aydıncık ve çevresindeki göletler ile su kaynakları hakkında rapor sundu. Kösrelik Göleti’nin sulama kooperatifi tarafından işletildiği, kapalı sulama sistemine geçilmesiyle verimliliğin artacağı kaydedildi. Baydiğin Göleti’nin erozyon ve sel önleyici işlev gördüğü, göletlerde olta balıkçılığı yapıldığı bilgisi aktarıldı.

Beşinci gündemde, Çekerek’te 2024 ve 2025 yıllarında verilen imar, yapı ruhsatı ve iskân izinleri değerlendirildi. İlçede birçok yapı ruhsatı ve izin belgesinin düzenlendiği bildirildi.

Son gündemde ise Eğitim, Kültür ve Sosyal Komisyonu, Boğazlıyan ilçesindeki okul ve eğitim kurumlarının mevcut durumunu inceledi.

İlçedeki okul ve pansiyonların genel olarak iyi durumda olduğu, bazı okullarda onarım ihtiyacının bulunduğu ifade edildi.

Milli Şehit Kaymakam Kemalbey İlkokuluna yıkım kararı verildiği, öğrencilerin geçici olarak Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında eğitimlerine devam edeceği açıklandı. Ayrıca bazı okul binalarının yapım projelerine dahil edilmesi ve bakım çalışmalarının yapılması gerektiği rapora yansıdı.