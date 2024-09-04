İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Genel Meclisi Başkanı Adnan Ünal başkanlığında yapılan toplantıda 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin birinci maddesinde Boğazlıyan ve köylerinde bulunan tarım arazilerinde hangi tarım ürünlerinin ve meyvelerin yetiştirildiği, ilçede bulunan büyük ve küçükbaş hayvan varlığının genel durumu hakkında Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı.

Rapor üzerine bir açıklama yapan Komisyon Başkanı Abdullah Yalçınkaya, Boğazlıyan’da 22 köy, 5 belde, ilçe merkezinde 11 mahalle bulunduğunu söyledi.

Yalçınkaya şunları söyledi: “İlçe genelindeki halkın büyük çoğunluğu ekonomik gelirinin tarım ve hayvancılığa dayandığı, ilçenin yüzölçümünün 151 bin 500 hektar olup, bu arazinin 146 bin 861 hektarı genel kültür arazisi ve 4 bin 639 hektarı kültüre elverişsiz arazi olduğu, ilçede ormancılık faaliyetleri yok denecek kadar az olup, bitkisel üretimi ise 2024 yılında buğday, arpa, fasulye, nohut, mercimek, şeker pancarı, ayçiçeği, patates, mısır, yonca, fiğ, yulaf, aspir ekimleri yapılmaktadır. Boğazlıyan’da hayvan sağlığı hizmetlerinin koruyucu aşılamaları İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından görevli veteriner hekimler tarafından yürütülmekte olup, ilçede Hayvan Bilgi Sistemi (HAYBİS)'e kayıtlı işletme sayısı bin 650 olup, 400 küçükbaş, bin 250 büyükbaş işletmesinin mevcut olduğu, ilçede 13 bin 700 büyükbaş, 75 bin küçükbaş, bin 500 keçi, 2 bin ördek-kaz, 3 bin 500 tavuk-horoz, bin hindi, 200 kedi-köpek, 660 arı kovanı ve 150 at-eşek varlığının bulunmaktadır. İlçede bulunan hayvanların aşılama işlemlerinin aşılama dönemlerinde itina ile yapıldığı, Tarım Orman Bakanlığınca yapılan destek programlarında çiftçilere gerekli olan eğitim ve desteklemelerin yapıldığı, gerekli olan eğitimler aralıklarla da verilmekte olduğu anlaşıldı.”

“29 KÖYE HİZMET VERİLİYOR”

Gündemin ikinci maddesinde, Boğazlıyan’da bulunan bakımevinin fiziki durumu ile bakımevi araç parkında bulunan araç ve ekipmanların genel durumları hakkında İl Özel İdaresi Komisyonu tarafından rapor hazırlandı.

Komisyon Başkanı Abdulkadir Sungur yaptığı açıklamada, Boğazlıyan İlçe Özel İdaresi, Boğazlıyan 22, 7 adet Yenifakılı olmak üzere toplam 29 köye hizmet verdiğini söyledi.

Sungur açıklamasında, “İlçede bulunan bakım evinde bir adet Hyundai taksi, 1 adet pikap, 1 adet minibüs, 1 adet greyder, 2 adet kepçe, 1 adet kamyon, 1 adet kamyon, 1 adet kamyon, 2 adet çöp toplama kamyonu, 1 adet büyük silindir, 1 adet küçük silindir, 1 adet paletli kepçe, 1 adet dozer olmak üzere toplamda 15 adet iş makinelerinin bulunduğu görülmüştür. Köylere yapılması planlanan ve yatırım programında bulunan işlerin yapılıp daha verimli ve daha iyi hizmet verebilmek için makine parkının yenilenmesine ihtiyacının olduğu, özellikle Man marka kamyonun 2000 model olması ve tek olmasından dolayı, kış programında hizmetlerinde aksamaya sebebiyet verdiği, fazla yakıt tükettiği ve sık sık arıza verdiğinden yeni bir araç ile değiştirilmesinin uygun olacağı yerinde görülmüştür. Yama programında Mercedes ve BMC kamyonlar ile yol bakım onarım çalışması yapıldığı, ayrıca mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Bahariye köyünde bulunan bakım evinde iş makineleri ve kamyonların yaz ve kış aylarında açıkta kaldığından, bakım evinin bakım onarımının yapılmasına ihtiyaç duyulduğu, buraya sundurma ve garaj tipinde araçların korunması için gerekli yapının yapılması ve ödenek ayrılması gerek yerinde yapılan incelemeler ve gerekse yetkililerden alınan bilgilerden anlaşılmış bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

OKULLAR İNCELENDİ

Gündemin son maddesinde, Sorgun ilçesinde bulunan İlköğretim kurumlarına bağlı okulların genel durumları ile okulların ne gibi ihtiyaçlarının olduğu hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılarak rapor halinde meclisin bilgisine sunulması hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından rapor hazırlandı.

Rapor üzerine Komisyon Başkanı Ramazan Dolgun yaptığı açıklamada, “Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün dış cephe ve kapı pencere çatı onarımına ihtiyaç olduğu, Yunus Emre İlkokul ve Ortaokulu Müdürlüğü binasının dış yalıtım ve boyasının yenilenmesi, Feyzullah Bektaş İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü binasının dış yalıtım yapılması ve boyasının yenilenmesi gerektiği anlaşıldı” diye konuştu.