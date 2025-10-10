Yozgat İl Genel Meclisi, ekim ayı beşinci birleşimini Meclis Başkanı Adnan Ünal başkanlığında gerçekleştirdi.

Meclis salonunda yapılan toplantıda bir gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Harun Meriç, Boğazlıyan’da tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ilişkin hazırlanan raporu meclis üyelerinin bilgisine sundu.

Başkan Meriç raporda, Boğazlıyan’da 536 bin 210 dekar alanda buğday, arpa, çavdar, dane mısır, dane yulaf ve dane tritikale üretimi yapıldığı, 72 bin 700 dekar alanda şeker pancarı, kenevir ve patates ekiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Meriç, 48 bin 291 dekar alanda nohut, kuru fasulye, yeşil mercimek ve çemen otu gibi baklagillerin; 6 bin 519 dekar alanda yonca, korunga, tritikale, fiğ, mısır, yulaf ve bezelye gibi yem bitkilerinin; 7 bin 840 dekar alanda ise yağlık ayçiçeği, çerezlik ayçiçeği ve aspir üretiminin yapıldığını ifade etti.

Meriç yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Meyvecilikte 604 dekar alanda elma, armut, erik, ceviz, kayısı, kiraz, vişne, badem, dut ve ayva üretimi gerçekleştirildiği, bin 330 dekar alanda üzüm bağlarının bulunduğu; ayrıca 273 dekar alanda domates, biber, salatalık, soğan, kavun, karpuz, taze fasulye, sarımsak, nane, maydanoz ve patlıcan ekimlerinin yapıldığı. Hayvancılık verilerine göre, ilçe genelinde 16 bin 96 sığır, 60 manda, 112 bin 378 koyun ve 2 bin 12 keçi bulunduğu, ayrıca kanatlı hayvan yetiştiriciliğinin yapıldığı. Boğazlıyan İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından aşılamaların ve ilaçlamaların düzenli şekilde yürütüldüğü, tarımsal üretim faaliyetlerinin planlı biçimde devam ediyor.”