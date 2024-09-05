İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Genel Meclisi Başkanı Adnan Ünal başkanlığında yapılan toplantıda 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU RAPOR HAZIRLADI

Gündemin birinci maddesinde, Yenifakılı merkezi ve köylerinde bulunan sağlık evi ve sağlık ocakları ile ilçe merkezinde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerinin genel durumları hakkında Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı.

Komisyon Başkan Vekili Esat Zararsız yaptığı açıklamada, “Yenifakılı Toplum Sağlığı Merkezine bağlı hastane binasında iki adet aile sağlığı merkezi birimi, Bektaşlı ve Fehimli köyünde de sağlık evleri bulunmaktadır. Fehimli sağlık evine fiziki olarak bakıldığında, bahçe duvarının yıkık durumda olduğu, bahçe kapısının olmadığı ve çatı oluklarının eski olduğundan belirtilen bu hususların biran evvel yapılması ve eski kullanılamaz yerlerin değişmesi gerekmektedir. Bunun dışında sağlık evi bulunmayan köylerin olduğu, özellikle Yiğitler ve Çöplüçiftliği köylerinde nüfus olarak kalabalık ve yoğunluk olan köylerimizden olup, bu köylerde daha öncesinde sağlık evi bulunmaktaydı, ancak şu an kullanılmaz ve yıkık durumda olduğundan buraların bakım ve onarımlarının yapılarak, nüfusları da Yozgat genelindeki köylerde göz önünde bulundurularak sağlık personeli verilmesi gerekmektedir. Yiğitler, Çöplüçiftliği, Üçobalar ve Başpınar dahil bu dört köyde ASM ve TSM mobil hizmetlerinin yürütülebilmesi, Aile hekimlerimizin sağlıklı şekilde köylerin halkına hizmet verebilmeleri için binalara ihtiyaç olduğu, hekimler köylere geldiğinde görev yapmaları için konteyner ihtiyacı olduğu komisyon üyelerimiz tarafından gerek yerinde yapılan inceleme ve gerekse yetkililerden alınan bilgilerden anlaşıldı” ifadelerini kullandı.

BARAJ VE GÖLETLERİN FAYDALARINI ANLATTI

Gündemin ikinci maddesinde, Yenifakılı ilçesinde bulunan baraj ve göletlerin ilçeye ne gibi fayda sağladığı ve göletlerde hangi çeşit su ürünlerinin yetiştirildiği hakkında Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu tarafından rapor hazırlandı.

Rapor üzerine bir açıklama yapan Komisyon başkanı Kenan Karakuş şunları söyledi: “Yenifakılı’da sulama tarımı yapmak için ve bölgenin tarım alanında kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla 1985 yılında Fehimli göletinin temelden 23 metre yüksekliğinde ve toprak dolgu ile yapıldığı, su toplama hacmi ile Yenifakılı merkez ilçeye bağlı Fehimli, Eskiören ve Bektaşlı köylerinin tarım arazilerinde pancar, buğday ürünlerinin verimli olması amacıyla tarım arazilerinin sulanması planlanmıştır. Fehimli göletinde su toplanmaya başlanılmış ve yağışların az olması ve iklim değişikliği sebebiyle göleti besleyen dere yataklarından gelen suyun yetersiz olması nedeniyle, gölette tutulan su seviyesinin istenilen seviye olmadığından yıllardır sulama işlemleri yapılamamaktadır. Sağ ve sol ana kanaldan oluşan arazi sulama sistemli kanalların onarımlarının yapılması gerektiği ve kanalların atıl durumda olduğu görülmüştür. Fehimli Göletinin işletmesi Boğazlıyan ilçesi sulama birliğine devredildiği belirtildiğinden, su ürünleri yönünden tarımda ve diğer işlerde kayda değer getirisinin bulunmadığı, ilçe ve köylerde bulunan vatandaşların buraya gelerek zaman zaman olta balıkçılığı ve piknik yaptıklarının belirtildiği, Fehimli köyündeki gölette aynalı sazan, yerli pulluk ve ala balık yetişmektedir. Baraj suyunun eksilmesinden dolayı balık yetişmemektedir. Balıkların üretilmesi ve tarımsal alanların sulanması için gölete su aktarılmasının önerildiği yerinde yapılan incelemelerden ve köylülerden alınan bilgilerden anlaşıldı.”

SPOR TESİSLERİ RAPORU

Gündemin son maddesinde, Çekerek’te bulunan spor tesisleri ile halı sahaların genel durumları hakkında Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu tarafından rapor hazırlandı.

Hazırlanan rapor üzerine Komisyon Başkanı Ahmet Yılmaz yaptığı açıklamada, “Çekerek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde ilçe stadı, tenis kortu, açık alan voleybol ve basketbol sahası, kapalı spor salonu ve Çekerek barajı ayağında rafting parkuru bulunmaktadır. İlçe stadyumunun temizlik ve güvenliği için stat etrafının tel örgü ile çevrilmesi ve yukarı kısmına duvar örülmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Spor Toto teşkilatı tarafından Akbay İlkokulu, Kamile Akbay İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Bayındırhüyük İlkokulu ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde bulunan spor salonlarının iyi durumda olduğu görülmüştür. Şehit Sadık Nazlı İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Karahacılı İlkokulu, Şehit Mehmet Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Osman Durmaz Fen Lisesi ile Şehit Kazım Şahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okullarında bulunan spor salonlarında yer yer tabanlarında bozulmaların olduğu, buraların tesviye edilerek zeminlerin boyanması ve belirli ufak yerlerin onarımlarının yapılması ihtiyacının olduğu komisyonumuz tarafından yerinde yapılan incelemelerden anlaşıldı” diye konuştu.