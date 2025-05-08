Toplantıda, İl Özel İdaresi, Çevre ve Sağlık ile Jeotermal ve Su Kaynakları komisyonlarının hazırladığı raporlar ele alındı.

İl Özel İdaresi Komisyon Başkanı Oğuzhan Kapusuzoğlu tarafından sunulan raporda, Şefaatli İlçe Özel İdaresi bakımevinin tek katlı olup, personelin ortak kullanım alanlarının kömürlü kalorifer sistemiyle ısındığı, diğer odalarda ise soba kullanıldığı belirtildi.

Raporda, binanın tuvalet, banyo ve lavabo gibi ıslak zeminlerinin eski ve yıpranmış olduğu, çatı oluklarının delinmiş durumda bulunduğu kaydedildi. Ayrıca araç parkındaki 2000 model Ford minibüs, 2005 model JCB kepçe ve 1998 model BMC kamyonun sık sık arıza verdiği vurgulandı.

Minibüsün personel taşımakta kullanıldığı, ancak sürekli arızalanması nedeniyle güvenlik riski oluşturduğu ifade edildi. İlçede 41 köy ve 225 kilometrelik yol ağı bulunduğu göz önüne alınarak araçların yenilenmesi talep edildi.

Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Halil İbrahim Zorluaslan’ın sunduğu raporda, Yerköy ilçesindeki aile sağlığı merkezlerinin fiziki durumuna dikkat çekildi.

Raporda, 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin modern altyapıya sahip olduğu belirtilirken, 2, 3 ve 4 Nolu merkezlerin eski binalarda hizmet verdiği, 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin ise kiralık binada faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Zorluaslan, hizmet verilen binaların yetersizliği nedeniyle sağlık hizmetlerinin etkinliğinin düştüğünü belirterek, yeni aile sağlığı merkezlerine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyon Başkanı Veli Akdoğan, Yerköy ilçesine bağlı köylerin içme suyu durumu hakkında bilgi verdi.

Akdoğan, köylerdeki içme suyu depolarının ilçe özel idaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından incelendiğini, bakıma ihtiyaç duyan depoların yenilendiğini belirtti.

Köylerdeki şebeke hatlarının büyük ölçüde mobil sisteme dönüştürüldüğünü ifade eden Akdoğan, genel olarak içme suyu konusunda ciddi bir sorun olmadığını kaydetti.

Toplantıda, raporlar üzerine yapılan değerlendirmelerin ardından ilgili talepler karara bağlandı.