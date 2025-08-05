Meclis salonunda düzenlenen toplantıda iki gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının ilk gündem maddesinde, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Ramazan Dolgun, 4 Temmuz 2025 tarihinde İl Genel Meclisi’nin 173 sayılı kararıyla havale edilen Çandır ilçesindeki ilköğretim kurumlarına bağlı okulların durumu ve ihtiyaçlarının incelenmesi hakkında bilgi verdi.

Komisyon, 14, 16, 17, 18 ve 28 Temmuz 2025 tarihlerinde Ramazan Dolgun başkanlığında toplandı. Komisyon üyeleri Muhammed Dündar, İbrahim Divrak ve Ömer Koç’un katılımıyla yapılan incelemeler sonucunda şu tespitlerde bulunuldu, Atatürk Ortaokulu’nda 100 kişilik konferans salonunun sinema tipi koltuğa ihtiyacı olduğu, okul kütüphanesinin beş penceresinin eski olması nedeniyle kış aylarında soğuk hava girişini engelleyecek onarımların yapılmasının gerektiği, Cumhuriyet İlkokulu bahçesinin toprak ve parke zeminli olması nedeniyle çocukların rahat oyun oynayabilmesi için mini halı saha yapılması gerektiği, Aynı okulun bahçe duvarının düşük olması sebebiyle dışarıdan kedi, köpek gibi hayvanların girdiği, duvar üzerine tel örgü çekilmesinin uygun olduğu, Cumhuriyet İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Çandır Anaokulu’nda doğalgaz aboneliklerinin tamamlandığı ve dönüşümlerin yapılması gerektiği, diğer okullarda ise önemli bir eksikliğin bulunmadığı belirtildi.

Komisyon, tespit edilen eksikliklerin ilgili müdürlüklerce giderilmesini uygun gördü.

Toplantının ikinci gündem maddesinde ise, İl Özel İdaresi Komisyon Başkan Vekili Ahmet Yılmaz, 2 Temmuz 2025 tarihli toplantıda alınan 164 sayılı kararla mülkiyeti İl Özel İdaresine geçen Çekerek ilçesine bağlı Bazlambaç köyündeki taşınmazın durumu hakkında bilgi verdi.

Komisyon, 21-25 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılan incelemeler sonucu, Bazlambaç köyünde tapuda 156 ada 3 parsel numarasında kayıtlı kargir binanın zemin katındaki 7, 11 ve 12 numaralı işyerlerinin köy halkının ihtiyaçları için İl Özel İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Bazlambaç köyü Tüzel Kişiliği adına tahsis edilmesini kararlaştırdı.

Tahsis işleminin İl Özel İdaresi tarafından hazırlanacak protokol hükümleri doğrultusunda yapılacağı ve ihtiyaç halinde İl Özel İdaresinin tahsisi tek taraflı feshedebileceği bildirildi.