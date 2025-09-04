Meclis salonunda yapılan toplantıda üç gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Nuri Çınar, 2024 mali yılında Sarıkaya’ya bağlı köylerde 12 ayırma, 4 tevhit, 2 adet 18. madde uygulaması, 2 irtifak hakkı tesis işlemi, 25 yapı ruhsatı, 6 yapı kullanma izin belgesi, köy yerleşik alanı içinde 36 yapım izni, 7 tadilat izni ve 25 iskân izin belgesinin düzenlendiğini aktardı.

Çınar, 2025 yılında da Sarıkaya’da 11 ayırma, 2 irtifak hakkı tesis işlemi, 9 yapı ruhsatı, 3 yapı kullanma izin belgesi, 24 yapım izni, 3 tadilat izni ve 17 iskân izin belgesinin düzenlenmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu Başkanı Osman Biçer ise Yerköy ilçesindeki İnandık Barajı ve İğdecik Göleti hakkında bilgi verdi.

Biçer, temelden yüksekliği 63 metre olan ve 31 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip İnandık Barajı’nın 28 bin 750 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet ettiğini belirtti. Barajda herhangi bir su ürününün yetiştirilmediğini ifade etti.

İğdecik Göleti’nin ise 2017’de hizmete açıldığını, İğdecik ve Harkaşan arazisinde 3 bin 410 dekar alanın sulanmasına imkan sağladığını aktaran Biçer, su sıkıntısı nedeniyle sulamanın sınırlı yapıldığını, gölette sazan ve tatlı su levreği bulunduğunu söyledi.

Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu Başkanvekili Arslan Bozkurt da Sarıkaya ilçesine bağlı 56 köyün içme suyu depolarının nüfuslarına göre inşa edildiğini, genel olarak köylerde içme suyu sıkıntısı bulunmadığını bildirdi.

Bozkurt, arıza durumunda Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesindeki su birimi tarafından bakım ve onarım yapıldığını belirterek, “2025 yılında 13 köyün içme suyu deposunun bakım ve onarımı yapılmıştır. Emirbey, Kerpiçik, Akçadam ve Baraklı köylerinde ise yeni içme suyu depoları yapılması planlanmaktadır. Bu depolar 30, 75, 100 ve 150 metreküplük kapasiteye sahip olacak şekilde projelendirilmiştir” dedi.

Sarıkaya köylerindeki içme suyu şebekeleri ve depolarının iyi durumda olduğunu kaydeden Bozkurt, sekiz köyde de bakım ve onarım çalışmalarının yapılmasının planlandığını ifade etti.