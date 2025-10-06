Yozgat İl Genel Meclisi, ekim ayı toplantısını Meclis Başkanı Adnan Ünal başkanlığında gerçekleştirdi.

Meclis salonunda yapılan toplantıda üç gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin birinci maddesinde, İl Özel İdaresi 2026 yılı performans programının yatırım çalışmaları programının ilgili komisyona havale edilmesi kararlaştırıldı.

İkinci gündem maddesinde ise İl Genel Meclisi toplantılarının sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınması konusu ele alındı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının son gündem maddesinde, Sarıkaya’ya bağlı Ilısu Köyü’nde imalathane tesis alanı için sunulan teklif yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.