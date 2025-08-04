Meclis salonunda düzenlenen toplantıda üç gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kadışehri Vakfı’na Yeni Üye

Gündemin birinci maddesinde, Kadışehri Mütevelli Heyetinde görev yapan Yusuf Mavuş’un sağlık sorunları nedeniyle istifasının ardından yerine Mehmet Kırlar’ın görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

Çandır’daki Sağlık Kurumlarının Durumu İncelendi

İkinci gündem maddesinde, Çandır ilçesi ve köylerindeki sağlık evleri, sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezlerinin genel durumu hakkında İl Genel Meclisi Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor ele alındı.

Sağlık Komisyonu Başkanı Halil İbrahim Zorluaslan’ın sunduğu raporda, Kozan ve Büyükkışla köylerindeki sağlık evlerinde personel bulunmadığı, yeni yapılan Çandır Devlet Hastanesi acil girişine yağışlı havalarda hastaların mağduriyetini önlemek amacıyla sundurma yapılmasının uygun olacağı belirtildi. Ayrıca hastane etrafında ihata duvarı bulunmadığından, duvar yapımına ihtiyaç olduğu ifade edildi. Raporda, hastanenin yeni olması nedeniyle ciddi bir sorunun bulunmadığı, bakım ve onarımların ilgili müdürlükçe yapılmasının yeterli olacağı kaydedildi.

Çandır’da Tarım ve Hayvancılık Raporu Sunuldu

Gündemin üçüncü maddesinde, Çandır ilçesi ve köylerindeki tarım ürünleri, meyve çeşitleri ile büyük ve küçükbaş hayvan varlığının genel durumu hakkında Tarım Komisyonu tarafından hazırlanan rapor görüşüldü.

Tarım Komisyonu Başkanı Harun Meriç’in açıkladığı rapora göre, ilçede bin 368 büyükbaş, 8 bin 419 koyun, 279 keçi, çeşitli kanatlı hayvanlar ve arı kovanı bulunuyor. Hayvanlarda gerekli aşılamaların yapıldığı kaydedildi.

Tarım alanlarının toplamı 144 bin 453 dekar olarak belirlenirken, bunun 140 bin 277 dekarı tarım arazisi, 528 dekarı ormanlık alan, 2 bin 648 dekarı ise çayır ve meralardan oluşuyor. İlçede buğday, arpa, nohut, ayçiçeği, şeker pancarı, patates, aspir, yulaf, fiğ, yonca, silajlık mısır, yeşil mercimek, fasulye, sebze, bağ ve meyve yetiştiriliyor. Ayrıca 40 bin 157 dekar alanın nadasa bırakıldığı bildirildi.