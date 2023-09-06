Toplantıda 4 gündem maddesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin birinci maddesinde, Çekerek İlçesine bağlı Kayalar köyünde Güneş Enerjisi Santrali projesi için İmar ve Bayındırlık komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Komisyon başkanı Ekrem İlker tarafından okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı Ekrem İlker yaptığı konuşmada, “Çekerek İlçesine bağlı Kayalar köyünde Güneş Enerjisi Santrali projesi için yapılan araştırmalar ve kurumlardan alınan bilgiler neticesinde Çekerek İlçesine bağlı Kayalar köyünde Güneş Enerjisi Santrali GES projesi komisyonumuzca uygun görüşmüştür” dedi.

Gündemin ikinci maddesinde, Sarıkaya ilçesinde bulunan bakımevinin fiziki durumu ile araç ve ekipmanların genel durumları hakkında İl Özel İdaresi Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Komisyon Başkanı Adnan Kılıçaslan tarafından okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı Adnan Kılıçaslan yaptığı konuşmada, “Sarıkaya ilçesinde İl Özel İdare Müdürlüğü emrinde görev yapan bakım evindeki iş araçlarının 24 saat hizmet verdiği, 200 m2 kapalı alan ve bin 500 m2 açık alan olmak üzere toplamda bin 700 m2 alana sahip sahada hizmet sunulduğu, bakım evi hizmet binasının bakım ve onarımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bakım evinde 4 adet kamyon, 1 adet yükleyici kepçe, 1 adet JSB kepçe, 1 adet transit minibüs, 1 adet pikap, 2 silindir, 2 adet greyder, 1 adet üç ilçenin kullanımı için verilen paletli kepçe ve 1 adet çöp toplama kamyonu bulunmaktadır. Bakım evinde ayrıca 4 adet kamyon şoförü, 2 adet kepçe operatöre, 3 adet bekçi, 1 adet çöp kamyon şoförü, 3 adet çöp toplama işçisi ve 2 adet şoför ile hizmet verilmektedir” diye konuştu.

Gündemin üçüncü maddesinde, Yerköy ilçesi ve köylerinde bulunan tarım arazilerinde hangi tarım ürünlerinin ve meyveleri yetiştirildiği, ilçede bulunan büyük ve küçükbaş hayvan varlığının genel durumu hakkında Tarım ve Orman ve Hayvancılık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Komisyon Başkanı Mehmet Gönül tarafından okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı Mehmet Gönül yaptığı konuşmada, “Yerköy ilçesine bağlı köylerde ve merkezinde tarım dışı alanlar 12 bin 364 hektar, tarım alanları 96 bin 133 hektar, Orman alanları 2 bin 026 hektar, Çayır-Mera alanları 34 bin 225 hektar olmak üzere toplan alan 144 bin 748 hektardır. Tarım alanlarının dağılımı ise Meyve alanı 199,8 hektar, Tarla alanı 94 bin 025 hektar, Sebze alanı 190,8 hektar olmak üzere toplam tarım alanı 96 bin 133 hektar, sulu ve kuru tarım alanlarının dağılımı tarıma elverişli arazi 96 bin 133 hektar, sulanabilir arazi 9 bin 845 hektar, sulanan arazi 6 bin 584 hektar ekimi yapılan buğday, arpa, ayçiçeği (Çerezlik ve yağlık), şeker pancarı, nohut, macar fiği, mercimek ve fasulye ekimlerinin yapıldığı, ayrıca ilçede yaklaşık olarak 25 bin dekar alanla kavun ekimi, karpuz, soğan, mısır, domates, salatalık marul gibi sebze ve meyve ekimleri ile üzüm yetiştiriciliği yapılmaktadır. İlçede 83 bin 137 adet küçükbaş hayvan varlığının bulunduğu, 19 bin 328 adet büyükbaş hayvan bulunmaktadır. 100 adet tek tırnaklı hayvan bulunduğu, 133 bin 800 adet kanatlı hayvan varlığının bulunduğu belirlenmiştir. İlçede mevcutta bulunan hayvanlara yılı içerisinde çiçek aşısı, sığır kökenli hayvanlara brusellozu aşısı, şap aşısı, kayın ve keçiye brusellozu aşısı yapıldığı yerinde yapılan incelemeler ve gerekse ilgililerden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” dedi.

Gündemin son maddesinde Yerköy ilçesine bağlı köylerde yapımı devam eden ve tamamlanan 1’inci ve 2’nci kat asfalt kaplama, BSK yama ve köy yollarında yapılan ve onarımların ne aşamada olduğu hakkında Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Komisyon Başkanı Şuayip Yılmaz tarafından okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı Şuayip Yılmaz yaptığı konuşmada, “İlimiz Yerköy ilçesine bağlı köylerde 2002 yılında İğdecik, Beyvelioğlu 2 km 2’inci kat asfalt kaplama, Yukarıihsangazili köyünde 1,6 km 2. Kat asfalt kaplama, Saray- Hamzalı köylerinde 2,5 km 2. Kat asfalt kaplama, Akpınar grup yolu hacıuşağı köyünde 2,5 km beton yol ve 60 adet köy yolunda yol bakımı, onarımı ve yama çalışması yapılmıştır. 2023 yılı yatırım programında Yerköy ilçemizde programa alınan yol olmadığından, mevcut durumda bulunan yolların bakım, onarım ve yama çalışmaları devam etmektedir” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir