Gündemin tek maddesinde Çayıralan ilçesine bağlı köylerde yaptırılan ve yapımı devam eden köprü, menfez, kilitli parke ve kanalizasyon yapım ve onarımlarının genel durumları konuşuldu. Alt Yapı ve Sanat Yapıları Komisyonu tarafından hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı İrfan Coşgun yaptığı konuşmada;” Çayıralan ilçesine bağlı 21 köyde kanalizasyon şebeke hattının mevcut olduğu, 2023 yılında ilçeye bağlı Elçi köyünde 1.514 metre kanalizasyon şebeke hattı çalışmasının tamamlanmıştır. Köprü ve menfez çalışması kapsamında 2022 yılı ve 2023 mali yılı mayıs ayı itibariyle herhangi bir çalışma yapılmamıştır. İlçeye bağlı Aşağıyahyasaray köyüne 660 metre kilitli parke 252 metre bordür, Avşaralan köyüne 870 metre kilitli parke, Derekemal köyüne 768 metre kilitli parke ve 50 metre bordür, Evciler köyüne 662 metre kilitli parke ve 252 metre bordür, Fahralı köyüne 653 metre kilitli parke ve 257 metre bordür, İnönü köyüne 1.030 metre kilitli parke ve 333 metre bordür, Karaazap köyüne 663 metre kilitli parke ve 252 metre bordür, Karakışla köyüne 629 metre kilitli parke ve 245 metre bordür, Külekçi köyüne 618 metre kilitli parke ve 204 metre bordür ile Yukarıtekke köyüne 825 metre kilitli parke ve 85 metre bordür taşının döşendiği komisyonumuzca tespit edildi” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir