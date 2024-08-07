Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin birinci maddesinde, Akdağmadeni’ne bağlı Şahnaderesi köyünde birleşik toplu işyeri ticaret alanı yapılması hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Rapor üzerine bir konuşma yapan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Taner Yıldız, “Akdağmadeni ilçesine bağlı Şahnaderesi köyünde tapunun 106 ada 148 parsel numaralı taşınmazda ‘Birleşik Toplu İşyeri’ Ticaret Alanı için hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 32. maddeleri hükümlerinin uygulanması komisyon tarafından uygun görüldü” ifadelerini kullandı.

Gündemin ikinci maddesinde, Yerköy’de bulunan baraj ve göletlerin ilçeye ne gibi fayda sağladığı, ilçede bulunan baraj ve göletlerde hangi çeşit su ürünlerinin yetiştirildiği hakkında Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı Kenan Karakuş yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yerköy ilçesi sınırları içerisinde bulunan İnandık Barajının temelden yüksekliği 63 metre olup 31 milyon metreküp su birikimi hacmine sahiptir. Baraj 28 bin 750 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edeceği, baraj inşaatının 05 Eylül 2017 yılında başladığı ve fiziksel gerçekleşme sağlanmış olup, bitirilmesinin hedeflendiği, ancak barajın halen devam ettiği, barajın tarımsal sulama için kullanılacağından herhangi bir su ürünün yetiştirilmediği görülmektedir. Yeni ilçe sınırları içerisinde İğdecik göletinin olduğu, söz konusu göletin İğdecik ve Harkaşan arazilerinde 3 bin 410 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlandığı göletin 2017 yılında hizmete açıldığı, gölette su ürünü olarak sazan ve tatlı su levreğinin bulunduğu, ancak ticari bir amaç olarak kullanılmadığı, bölge halkının olta balıkçılığı yaptığı gerek yerinde yapılan incelemeler gerekse ilgililerden alınan bilgilerden anlaşılmıştır.”

Gündemin üçüncü maddesinde, Sarıkaya’nın köylerinde bulunan tarım arazilerinde hangi çeşit tarım ürünleri ve meyvelerin yetiştirildiği, ilçede bulunan büyük ve küçükbaş hayvan varlığının genel durumları hakkında Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

Rapor üzerine bir açıklama yapan Komisyon Başkanı Abdullah Yalçınkaya, “Sarıkaya ilçesi merkez ve köylerinde bulunan 1 milyon 061 bin 704,60 yüzölçümlü alandan tarıma elverişli arazi miktarı 838 bin 679,2 dekar, tabi çayır mera alanı 116 bin 706,8 dekar, çayır arazisi 74,7 dekar, orman arazisi 77 bin 849,3 dekar, yerleşim alanı 26 bin 891,8 dekar, diğer araziler bin 502 dekardır. Sulu tarım arazisi alanı 56 bin 442,7 dekar, kuru tarım arazisi alanı 767 bin 129,6 dekar, dikili tarım arazisi alanı 15 bin 106,9 dekardır. Genel olarak ilçe merkezi ve köylerinde Buğday, Arpa, Nohut, Yeşil Mercimek, Şeker Pancarı, Fiğ (kuru ot), Yonca (kuru ot), Korunga, Silajlık mısır, Aspir, Fasulye, Çerezlik ayçiçeği, Yağlık ayçiçeği, Çemen (buy) Çavdar, Patates, Yem bezelyesi ekiminin yapıldığı, 550 dekar alanda sebze yetiştirildiği, bin 150 dekar alanda meyve yetiştirildiği, 10 bin 500 dekar alanının boş arazi olduğu ve belli dönemlerde 134 bin 605 dekar alanın nadasa bırakıldığı Sarıkaya da toplamda 838 bin 705 dekar alanda ekim yapıldığı belirtilmektedir. Sarıkaya ilçesinde Hayvan varlığı olarak 20 bin 500 adet büyükbaş ve 35 bin adet küçükbaş (koyun -keçi) ile 2 bin 500 adet arılı kovanın bulunduğu, büyük ve küçükbaş hayvanların aşılarının zamanında yapıldığı belirlendi” diye konuştu.

Gündemin son maddesinde, Şefaatli’ye bağlı Sarıkent köyünde taşınmazları Yozgat İl Özel İdaresine devredilmiş ve tapu tescil işlemleri tamamlamıştır. Sarıkent köyünde muhtarlık binası ve köy haklının ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Sarıkent köyü köy tüzel kişiliği adına tahsis edilmesi hakkında İl Özel İdaresi Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

Raporla alakalı bir konuşma yapan Komisyon Başkanı Abdulkadir Sungur, “Köy halkının faydalanması amacıyla Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Şefaatli ilçesi Sarıkent köyünde tapunun 0 ada, 210 numaralı parselinde kayıtlı bin 144 metrekare alana sahip taşınmaz üzerindeki binanın (Sarıkent Belediye Binası) muhtarlık hizmet binası ve köy halkının ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10. maddesinin (f) bendi ve 64. maddesinin (d) bendi gereğince, İl Özel İdaresince hazırlanacak protokol hükümleri çerçevesinde ve anılan taşınmazlara İl Özel İdaresinin ihtiyaç duyması halinde İl Özel İdaresince tahsisin tek taraflı olarak fesih edilmesi kaydıyla Sarıkent köyü Köy Tüzel Kişiliği adına tahsis işlemlerinin yapılması ve tahsis edilmesi yerinde inceleme yapılarak komisyonumuzca uygun görülmüştür” dedi.