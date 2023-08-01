İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı başkanlığında yapılan toplantıda 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin birinci maddesinde Yerköy ilçesine bağlı Arifeoğlu köyünde tapunun 157 ada, 8 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerine yapımı planlanan Güneş enerji santrali GES projesi için hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı Ekrem İlker yaptığı konuşmada, “Yerköy ilçesi Arifeoğlu köyünde tapunun 157 ada 8 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerine yapımı planlanan Güneş Enerji Santrali GES projesi için hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin incelendiği, projeyle alakalı kamu kurum ve kuruluşları görüşlerinin alındığı, alınan görüşler kapsamında DSİ 12.Bölge Müdürlüğü 3069317 sayılı yazısında taşınmazın DSİ projeleri içerinde kalmadığı, ancak Gelingüllü projesi Yerköy grubu yeni mahalle sulaması sağ sahil ana kanalına sağ sollu 6 metre yaklaşılmaması ve proje harici tutulması gerektiği, kaydı ile bir sakınca bulunmadığı, Tarım ve Orman Müdürlüğünün 8681515 sayılı yazılarında Valilik Makamının 2 Ocak /2023 tarih ve E.8655337 sayılı Olur'larıyla tarım dışı kullanıma tahsisi edildiği, toprak koruma projesine uyulması şartı ile tarım dışı amaçla kulanım izni verilmesinde sakınca bulunmadığı, ÇEDAŞ İl Müdürlüğünün 27 Aralık 2022 tarih ve 72928 sayılı yazısında belirtilen emniyet mesafelerinin dikkate alınarak tesisin yapılmasında bir sakınca bulunmadığı, TEİAŞ 11. Bölge Müdürlüğünün 1614357 sayılı yazılarında taşınmaz üzerinde enerji iletim hattı geçmediği, imar planı yapılmasında sakınca bulunmadığı, Kayseri Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 3442618 sayılı yazılarında, parselde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu açısından bir sakıncanın bulunmadığı, hafriyat aşamasında herhangi bir buluntu veya kalıntıya rastlanması durumunda 2863 sayılı yasa kapsamında ilgili birimlere haber verilmesini, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 5456503 sayılı yazılarında Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinde atıfta bulunulmuş, planlama aşamasında ilgili kuramların görüşünün alınmasına müteakip İl Özel İdaresinin yetkili olduğu, Boru hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Etüt ve Proje Daire Başkanlığının 2678169/243 sayılı yazısında sınırları belirtilen alanda kuruluşları tasarrufunda mevcut veya planlanan boru hattı ve tesisi bulunmadığı, İl Afet Acil Durum Müdürlüğünün 485605 sayılı yazısında 7269 sayılı kanun kapsamında değerlendirildiği bir sakınca bulunmadığını, İl Sağlık Müdürlüğünün 29 Aralık 2022 tarih ve 129-12145 sayılı yazısı ekinde sunulan raporda çevre sağlığı açısından bir sakınca bulunmadığı belirtmiştir. Parselin 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli hâlihazır haritası Valilik Makamı adına İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince 07 Nisan 2023 tarihinde onaylandığı, İmar planına esas olarak hazırlanan Jeolojik, Jeoteknik Etüt raporu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü inceleme komisyonu tarafından 20.06.2023 tarihinde imzalandığı, plan üzerinde yapılan incelemede Güneş Enerjisi Santral idari binasının 250 m2 geçmeyeceği, Emsal:0.70, Yen çok: 3.50 metre, yapı yaklaşma sınırı kanaldan 6 metre, diğer tüm cephelerden 5 metre olarak belirlendiği dosya arasında bilgilerden ve yerindeki incelemeden anlaşılmıştır. İlimiz Yerköy ilçesine bağlı Arifeoğlu köyünde tapunun 157 ada, 8 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerine yapımı planlanan Güneş Enerji Santrali GES projesi için hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 32. maddeleri hükümlerinin uygulanması komisyonumuzca uygun görülmüştür” İfadelerini kullandı.

Gündemin ikinci maddesinde Yerköy İlçesine bağlı Kahya köyünde tapunun 108 ada, 11 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerine yapımı planlanan güneş enerji santrali GES projesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı Ekrem İlker okuduğu raporda şunları söyledi: ” Yerköy ilçesi Kahya köyünde tapunun 108 ada 11 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerine yapımı planlanan Güneş Enerji Santrali GES projesi için hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin incelendiği, projeyle alakalı kamu kurum ve kuruluşları görüşlerinin alındığı, alınan görüşler kapsamında DSİ 12’nci Bölge Müdürlüğünün 3025862 sayılı yazılarında bahse konu taşınmazın DSİ projeleri içerinde kalmadığı, ancak taşınmaz sınırlarından geçmekte olan kuru dere yataklarının ekseninden itibaren sağ ve sollu 5 metre koruma bandı bırakılması kaydı ile bir sakıncanın bulunmadığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 8681450 sayılı yazısında Valilik Makamının 23/01/2023 tarih ve E.8655265 sayılı olurlarıyla tarım dışı kullanıma tahsisi edildiği, toprak koruma projesine uyulması şartı ile tarım dışı amaçla kulanım izni verilmesinde sakınca bulunmadığı, ÇEDAŞ İl Müdürlüğünün 23/02/2023 tarih ve 78727 sayılı yazılarında bir sakınca bulunmadığı, TEİAŞ 11. Bölge Müdürlüğünün 1603944 sayılı yazılarında taşınmaz üzerinde enerji iletim hattı geçmediği, imar planı yapılmasında sakınca bulunmadığı, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 3441553 sayılı yazılarında, parselde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu açısından bir sakıncanın bulunmadığı, hafriyat aşamasında herhangi bir buluntu veya kalıntıya rastlanması durumunda 2863 sayılı yasa kapsamında ilgili birimlere haber verilmesini, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 5321433 sayılı yazılarında Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinde atıfta bulunulmuş, planlama aşamasında ilgili kurumların görüşünün alınmasına müteakip İl Özel İdaresinin yetkili olduğunu, İl Afet Acil Durum Müdürlüğünün 484505 sayılı yazılarında 7269 sayılı kanun kapsamında değerlendirildiği bir sakınca bulunmadığı, Sağlık Müdürlüğü 29 Aralık 022 tarih ve 129 sayılı yazıları ekinde sunulan raporda çevre sağlığı açısından bir sakınca bulunmadığı belirtmiştir. Parselin 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli hâlihazır haritası Valilik Makamı adına İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Makamınca 07 Nisan 2023 tarihinde onaylandığı, İmar planına esas olarak hazırlanan Jeolojik, Jeoteknik Etüt raporu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İnceleme Komisyonu tarafından incelenerek 20 Haziran 2023 tarihinde imzalandığı, plan üzerinde yapılan incelemede Güneş Enerjisi Santral idari binasının 250 m2 geçmeyeceği, Emsal: 0.70, Yençok: 3.50 metre, yapı yaklaşma sınırı kuru dere yatağından paftasında belirtildiği kadar, diğer tüm cephelerden 5 metre olarak belirlendiği dosya arasında bilgilerden ve yerindeki incelemeden anlaşılmıştır. İlimiz Yerköy ilçesine bağlı Kâhya köyünde tapunun 108 ada 11 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerine yapımı planlanan Güneş Enerji Santrali GES projesi için hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 32. maddeleri hükümlerinin uygulanması komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

Gündemin üçüncü maddesinde, Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde tapunun 34 ada, 31 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerine yapımı planlanan imalathane tesis alanı projesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı Ekrem İlker meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan İlker yaptığı açıklamada, “İlimiz Yerköy ilçesi Saray köyünde tapunun 134 ada 31 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerine yapımı planlanan Tarım Aletleri İmalathanesi projesi için hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin incelendiği, projeyle alakalı kamu kurum ve kuruluşları görüşlerin alındığı, alınan görüşler kapsamında DSİ 12.Bölge Müdürlüğünün 3069317 sayılı yazılarında taşınmazın DSİ projeleri içerinde kalmadığı, ancak ekli haritada belirtilen ve parsel bitişiğinden geçen kuru dere yatağından yatak boyunca sağ sollu 5 metre dere yatağı ve taşkın alanı olarak korunması kaydı ile bir sakınca bulunmadığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 9363564 sayılı yazılarında Valilik Makamının 27 Mart 2023 tarih ve 9354334 sayılı olurlarıyla tarım dışı kullanıma tahsisi edildiği, toprak koruma projesine uyulması şartı ile tarım dışı amaçla kulanım izni verilmesinde sakınca bulunmadığı, ÇEDAŞ İl Müdürlüğünün 18 Ocak 2023 tarih ve 75505 sayılı yazısında yapılmasında bir sakınca bulunmadığı, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 3420884 sayılı yazısında, parselde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu açısından bir sakınca bulunmadığı, hafriyat aşamasında herhangi bir buluntu veya kalıntıya rastlanması durumunda 2863 sayılı yasa kapsamında ilgili birime haber verilmesi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 5437488 sayılı yazısında Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinde atıfta bulunulmuş, planlama aşamasında ilgili kuramların görüşünün alınmasına müteakip İl Özel İdaresinin yetkili olduğu, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün 14 Şubat 2023 ve 1089078 sayılı yazısında belirtilen emniyet mesafesi ve koşulların yerine getirilmesi kaydı ile bir sakınca bulunmadığını, İl Afet Acil Durum Müdürlüğünün 485660 sayılı yazılarında 7269 sayılı kanun kapsamında değerlendirildiği bir sakınca olmadığı, Sağlık İl Müdürlüğünün 18 Ocak 2023 tarih ve 129-207438388 sayılı yazısı ekinde sunulan raporda çevre sağlığı açısından sakınca bulunmadığı, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 28 Şubat 2023 tarih ve 24111 sayılı yazılarında tesisin 2. sınıf Gayri Sıhhi Müessese olduğu belirtilerek tarım aletleri imalathanesi tesisi yapılmasında bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Bahis konusu parselin 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli hâlihazır haritası Valilik Makamı adına İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Makamınca 11 Nisan 2023 tarihinde onaylandığı, İmar planına esas olarak hazırlanan Jeolojik, Jeoteknik Etüt raporu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İnceleme Komisyonu tarafından incelenerek 20.06.2023 tarihinde imzalandığı, plan üzerinde yapılan incelemede Emsal: 0.70 ve Yençok: 10.00 metre, sağlık koruma bandı yapı yaklaşma sınırı Karayolunda 25 metre kuru dere yatağı ve komşu parsellerden 5 metre olarak belirlendiği dosya arasında bilgilerden ve yerindeki incelemeden anlaşılmıştır. İlimiz Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde tapunun 134 ada, 31 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerine yapımı planlanan Tarım Aletleri İmalathanesi projesi için hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 32. maddeleri hükümlerinin uygulanması komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir