Tecimer, yaptığı açıklamada trafik kazalarının birçok acıya neden olduğuna işaret ederek, “Trafik kazaları maalesef hayatları karartıyor. Bu nedenle trafikte hem sürücü hem de yaya olarak kurallara eksiksiz şekilde uymalıyız” ifadelerini kullandı.

Trafik kurallarının yalnızca yasal zorunluluk değil, aynı zamanda hayat kurtarıcı olduğuna vurgu yapan Tecimer, şunları kaydetti: “Kurallara uymak, önce kendimize, sonra topluma karşı bir sorumluluktur. Her vatandaşımızdan trafikte daha dikkatli ve bilinçli olmasını rica ediyoruz. Unutmayalım, ‘Trafikte kurallar hayat kurtarır.’”