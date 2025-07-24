Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan’ı makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette, ilçenin asayiş durumu, kamu düzeninin sağlanması ve genel güvenlik konuları ele alındı.
Emniyet teşkilatı ile belediye arasında yürütülen ortak çalışmalar değerlendirilerek, halkın huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik projeler üzerinde istişarelerde bulunuldu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Fatih Arslan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer’e görevinde başarılar diledi.
Muhabir: Alpaslan Demir