Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan’ı makamında ziyaret etti.

Tecimer'den Başkan Arslan’a Ziyaret1

Gerçekleşen ziyarette, ilçenin asayiş durumu, kamu düzeninin sağlanması ve genel güvenlik konuları ele alındı.

Tecimer'den Başkan Arslan’a Ziyaret2

Emniyet teşkilatı ile belediye arasında yürütülen ortak çalışmalar değerlendirilerek, halkın huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik projeler üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Tecimer'den Başkan Arslan’a Ziyaret3

Yazar İsmail Özmel kimdir? Neden vefat etti?
Yazar İsmail Özmel kimdir? Neden vefat etti?
İçeriği Görüntüle

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Fatih Arslan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer’e görevinde başarılar diledi.

Muhabir: Alpaslan Demir