Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nden Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç’a ziyaret.

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Açıkgöz, Koç’a yeni görevinde muvaffakiyetler dileyerek, “Devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve güvenliği için yürüttüğünüz hizmetlerde başarılarınızın daim olmasını temenni ederiz” dedi.

Dernek olarak güvenlik güçlerinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve her zaman destek olacaklarını ifade eden Açıkgöz, “Şehit aileleri ve gaziler olarak emniyet teşkilatımızın yanında duruyor, onların fedakârca çalışmalarını takdir ediyoruz” diye konuştu.

Emniyet Müdürü Koç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şehit aileleri ve gazilerimiz, milletimizin güvenliği için yürüttüğümüz çalışmalarda en büyük destekçilerimizdir. Dernek ile iş birliğimiz sürecek ve toplumun huzuru için ortak projeler geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.