Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, il genelinde abartı egzoz kullanımı ve yüksek sesle müzik dinlenmesinin, vatandaşların huzurunu olumsuz etkilediğini belirterek, bu tür olumsuzluklara karşı denetimlerin sıklaştırıldığını bildirdi.

Tecimer, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle gece saatlerinde kullanılan abartı egzozlar ve yüksek sesle müzik yayınının, vatandaşların istirahatini bozduğunu ve kamu düzenini tehdit ettiğini ifade etti.

İl genelinde huzur ve sükûnetin sağlanması adına emniyet birimlerinin denetimlerini artırarak sürdürdüğünü aktaran Tecimer, "Vatandaşlarımızdan da toplumsal yaşamı koruma adına daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz" ifadesini kullandı.

Tecimer, bu tür rahatsız edici durumlarla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunulabileceğini hatırlatarak, “Unutmayalım ki, huzurlu ve yaşanabilir bir Yozgat için hep birlikte çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.