Drone İle Denetim
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Yozgat’ta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince drone destekli trafik denetimlerinde kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama ve ters yönde seyir gibi kurallara uymayan 95 araca cezai işlem uygulandı.
Dört Kavşak Gözlemlendi
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Kavşak, Otogar Kavşak, Alaca Kavşak ve Opet Kavşak’ta drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi.
Kural Dışına Çıkanlara Ceza
Denetimlerde kırmızı ışık ihlali, banket şeridini kullanma, emniyet kemeri takmama ve ters yönde seyir etme gibi ihlaller tespit edildi. Toplam 95 araca cezai işlem uygulandı.
Can Güvenliği Önemli
Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada, denetimlerin sürücülere tuzak kurmak amacıyla yapılmadığı vurgulanarak, “Tuzak kurmuyoruz, sizlerin can güvenliği için çalışıyoruz” ifadelerine yer verildi.