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Aydoğmuş, adaylığının ilan edilmesinin ardından, “Edebin, adabın, ahlakın ve şeffaflığın egemen olduğu bir yönetim anlayışı içinde, ekip ruhuyla çalışan, özü sözü bir hikaye yazmaya geliyorum” ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı Ömer Aydoğmuş, yaptığı açıklamada, “Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde yapılan aday tanıtım programında, Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu tarafından Akdağmadeni Belediye Başkan Adaylığım açıklanmıştır. Bu vesileyle şahsıma göstermiş olduğu takdir ve güvenden dolayı başta 62, 63 ve 64’üncü Hükümetlerin Başbakanı ve Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu olmak üzere, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanımız Hasan Hüseyin Bozok, Teşkilat Başkanımız Ömer Ünal ile genel merkez yöneticilerimize ve Yozgat teşkilatımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“HALK BİRİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı Aydoğmuş, halktan biri olan bir belediye başkanı olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Genel başkanımın dediği gibi ‘Bizim Ömer diyebileceğiniz’ bir belediye başkan adayı olmaya geliyorum. ‘En iyi hizmet mütevazılıkla anlam bulur’ diyorum. Ortaköy’den gelme memur emeklisi Mehmet Aydoğmuş’un oğlu olarak Akdağmadeni’nde doğdum, büyüdüm işimi Akdağmadeni’nde kurdum. Bugün nasıl ki alnım ak, başım dik Akdağmadeni caddelerinde sizinle birlikte yürüyorsam, Rabbim son nefesime kadar sizinle birlikte; alnım ak, başım dik yürümeyi nasip etsin diyorum.”

“ÖZÜ SÖZÜ BİR HİKAYE YAZMAYA GELİYORUM”

Ekip ruhuyla çalışan özü sözü bir hikaye yazmaya geldiğinin altını çizen Aydoğmuş, “Edebin, adabın, ahlakın ve şeffaflığın egemen olduğu bir yönetim anlayışı içinde, ekip ruhuyla çalışan, özü sözü bir hikaye yazmaya geliyorum. İlçemize, sosyoekonomik ve istihdam odaklı kalkınmasını önceleyen vizyon ve projeler katmaya geliyorum. Akdağmadeni ilçemizde birbirinden değerli tüm aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum” diye konuştu.