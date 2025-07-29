Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Kutadgu Bilig Yaz Gelişim Programı” kapsamında Kastamonu’da gerçekleştirilen kampın altıncı ve yedinci gün etkinlikleri tamamlandı.

Altıncı gün, Üniversite ve Ortaöğretimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Emre Selvi’nin sunumuyla “Türk Töresi ve Gelenekleri” konulu seminer gerçekleştirildi. Seminerde Türk milletinin kültürel mirası ve geleneksel değerleri üzerine bilgiler paylaşıldı.

Kampın yedinci gününde ise katılımcı gençlerin birlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen tırmanma yarışması başarıyla tamamlandı.

Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Fatih Akgül, Türk gençliğinin köklerinden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam ettiğini belirterek, “Gelecek nesiller için var olsun Ülkü Ocakları” ifadelerini kullandı.