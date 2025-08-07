Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde Altaylardan Tuna’ya Müzik Topluluğu kuruldu.

Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı Altaylardan Tuna’ya Müzik Topluluğu’na Bozok Üniversitesi öğrencilerini davet etti.

Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "'Altaylardan Tuna’ya Müzik Topluluğu' kuruldu! Köklerimizden gelen ezgileri geleceğe taşımak, Türk dünyasının kültürel zenginliğini birlikte yaşamak için Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde Altaylardan Tuna’ya Müzik Topluluğumuz kurulmuştur. Millî kültürümüzü yaşatacak gönül dostlarını arıyoruz. Türk Dünyası müziklerini öğrenmek ve birlikte icra etmek isteyen tüm Bozok Üniversitesi öğrencilerini topluluğumuza davet ediyoruz! Sen de ses ver! Sen de katıl” denildi.