Irgatoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, festival dönemlerinin Yozgatlı esnaf için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Irgatoğlu açıklamasında şunları kaydetti: “Festival zamanları esnaflarımız için büyük bir umutla beklenmektedir. Bu özel günlerde ticaretin canlanması, alışverişe ekstra bir katkı sağlanması ve şehrimizin ekonomisine hareket gelmesi esnaflarımızın en doğal hakkıdır. Ancak bu yıl kurulan yöresel ürün çadırlarının dışarıdan gelen satıcılara verilmesi, Yozgatlı esnafımızın ticaret yapmasına engel olacak bir durum ortaya çıkarmıştır.”

Festival çadırlarında satış yapan esnafın büyük bölümünün il dışından geldiğini vurgulayan Irgatoğlu, “Burada vergisini ödeyen, kira veren, SGK’sını yatıran, çocuğunu bu şehirde büyüten Yozgat esnafı var. Esnaflarımız ayakta durmaya çalıştıkça, rekabet gücü zayıflatılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Belediyenin bu uygulamadan gelir elde ediyor olabileceğini ancak bunun doğru bir yaklaşım olmadığını belirten Irgatoğlu, şu değerlendirmede bulundu: “Belediyeler ticarethane değildir. Belediyenin asli görevi para kazanmak değil, kamu yararını gözetmek, yerli halkın çıkarlarını korumaktır. Belediye yönetimini bu karardan vazgeçmeye, şehrin gerçek sahipleri olan yerli esnafa sahip çıkmaya davet ediyoruz. Yozgat’ın öz evlatları kendi şehrinde ikinci plana itilmemelidir. Yozgat’ta kazanacak olan yine Yozgatlı olmalıdır.”

Irgatoğlu, Yozgat esnafının sahipsiz olmadığını belirterek, “Biz varız ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.