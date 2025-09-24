Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2018’den bu yana bazı ABD menşeli ürünlere uygulanan ek gümrük vergileri kaldırılırken, Adıgözel bu kararın, Gazze’de yaşanan insanlık dramı karşısında “çifte standart” oluşturduğunu savundu.

Adıgözel, yaptığı açıklamada, Gazze’de kadın, çocuk ve yaşlıların İsrail saldırıları altında yaşamını yitirdiğini belirterek, küresel güçlerin sessizliği ve desteğinin insanlık vicdanını derinden yaraladığını ifade etti.

“Gazze’de bebekler katledilirken, ABD’ye ekonomik ayrıcalık tanınması kabul edilemez bir çifte standarttır” diyen Adıgözel, ABD’nin İsrail’in katliamlarını hem silah hem siyasi destekle beslediğini kaydetti. Böyle bir dönemde ABD ürünlerine vergi avantajı sağlanmasının, mazlum Filistin halkının acılarını hiçe saymak anlamına geldiğini vurguladı.

Adıgözel, Çin’e uygulanan vergi artışının yerli sanayiyi koruma amacı taşıdığını hatırlatarak, aynı hassasiyetin İsrail destekçisi ABD’ye karşı da gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi olarak kararların yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda ahlaki ve stratejik boyutlarıyla da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Adıgözel, “Dış ticaret politikaları; bağımsızlık, adalet ve milletimizin değerleri doğrultusunda şekillendirilmelidir” dedi.

Adıgözel, hükümeti ABD’ye sağlanan vergi ayrıcalıklarını gözden geçirmeye ve dış ticarette tutarlılık ile milli duruşu esas almaya çağırdı.