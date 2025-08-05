Aydoğmuş, “Bu karar, çiftçiye destek değil, yabancı üreticiye fon sağlamaktır” dedi.

Yerli Üreticiye İthalat Darbesi

Başkan Ömer Aydoğmuş, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 225 bin ton arpa ithalatı kararına sert sözlerle tepki gösterdi. Kararın duyurulmasının hemen ardından yerli üreticinin elindeki arpa fiyatlarının düştüğünü hatırlatan Aydoğmuş, “Bu karar, alın teriyle üretim yapan çiftçimize yapılan açık bir ihanettir” ifadelerini kullandı.

“Devlet Eliyle Üretici Eziliyor”

Aydoğmuş, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Hasat döneminde alınan ithalat kararı, çiftçinin sırtına vurulmuş bir darbedir. Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca dönüm arazi işlenebilir durumdayken, üretim süreci tamamlanmışken bu ithalat niyedir? Tarımı kriz anlarında hatırlayan bir zihniyet, üreticiyi her fırsatta cezalandırıyor. Ürünü ucuza kapatmak için ithalat sopası gösteriliyor.”

“Bu Bir Ekonomik Hata Değil, Stratejik İhanettir”

Girdi maliyetleri altında ezilen çiftçinin şimdi de TMO eliyle fiyat düşüşüyle karşı karşıya bırakıldığını vurgulayan Aydoğmuş, “Bu sadece bir ekonomik tercih değil, stratejik bir hatadır. Dahası, milletin alın terini hiçe sayan bir ihanettir. Yabancı üreticiye döviz aktarılırken, kendi çiftçimize ‘sen üretme’ mesajı veriliyor” dedi.

Soruları Peş Peşe Sıraladı

Kararın kamuoyuna açıklanmasının ardından Aydoğmuş şu soruları gündeme taşıdı:

– Neden hasat döneminde ithalat kararı alındı?

– Bu kararın arkasında hangi lobiler veya ithalatçı firmalar var?

– Arpa üreticisinin zararını kim karşılayacak?

“Milli Tarımı Savunuyoruz, Bu Yanlıştan Derhal Dönülmeli”

Tarımın bir ekonomi değil, bir milli güvenlik meselesi olduğunu hatırlatan Aydoğmuş, sözlerini şu cümlelerle tamamladı: “Eğer bu düzen böyle devam ederse, bu topraklarda ne arpa kalır ne de arpa eken köylü. Çiftçimizi ithalat kıskacına mahkûm eden anlayışı reddediyoruz. Derhal bu karar iptal edilmeli, üreticinin uğradığı zarar tazmin edilmelidir. Aksi takdirde, bu milletin sabrı taşmak üzeredir.”