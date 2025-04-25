Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinin oluşturduğu Yeni Yol Grubu tarafından sunulan yolsuzluk araştırma önergesinin, AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedilmesine sert tepki gösterdi.

Aydoğmuş, önergenin Grup Başkan Vekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ tarafından sunulduğunu belirterek, “Bu önerge; rüşvet, yolsuzluk, şantaj, tehdit, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama gibi ağır iddialarla gündeme gelen kamu görevlileri ile yakınlarının mal varlıklarının araştırılmasını amaçlıyordu” dedi.

Halk adına hesap sormayı ve şeffaf yönetim anlayışını hedefleyen bir girişimin siyasi hesaplarla reddedildiğini dile getiren Aydoğmuş, “Ne yazık ki iktidar partisi ve ortağı, bu çağrıya bir kez daha kulaklarını tıkamıştır” ifadelerini kullandı.

“Milletin vicdanı ayakta, Meclis ise susturulmuş durumda” diyen Aydoğmuş, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Bu tutum, yalnızca Meclis’in denetim yetkisini yok saymak değil, halkın adalet talebine sırt dönmektir. AK Parti ve MHP, yolsuzluk iddialarını araştırmamakta ısrar ederek, milletin değil, belli çıkar çevrelerinin yanında saf tutmuştur.”

Gelecek Partisi olarak her türlü hukuksuzluğun karşısında durmaya devam edeceklerini vurgulayan Aydoğmuş, “Yeni Yol Grubu olarak karanlıkta kalan her iddianın üzerine gideceğiz. Çünkü biliyoruz ki; gerçek adalet, er ya da geç yerini bulacaktır” dedi.