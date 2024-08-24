AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, Yozgat Bozokspor Kulübünü ziyaret etti.
Bozokspor Kulüp Başkanı Bahadır Yılmaz’dan takım hakkında bilgi alan İl Başkanı Çelebi Altuntaş, Yozgat Bozokspor’a ligde başarı diledi.
İl Başkanı Çelebi Altuntaş yaptığı açıklamada, “Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Bahadır Yılmaz’a nazik hediyelerinden ötürü teşekkür ederiz. Attığın gol olsun Bozokspor” ifadelerini kullandı.
Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Bahadır Yılmaz, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Muhabir: Alpaslan Demir