Başkan Gürkan, bu özel günün Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu belirterek, 23 Nisan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ve halkın iradesinin kabul edildiği önemli bir tarih olduğunu vurguladı.

23 Nisan, sadece bir bayram değil, milletin bağımsızlık mücadelesinin ve halk egemenliğinin taçlandığı bir gündür diyar Gürkan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak halk iradesinin tecelli etmesini sağlaması, Türk milletinin dünya çapında egemenliğini ilan etmesidir. Bugün, 23 Nisan’ın sadece Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir tarih olmasının ötesinde, aynı zamanda çocuklarımıza, ülkemizin geleceğine verdiğimiz değerin simgesidir” dedi.

Sevkan Gürkan, açıklamasında şunları ekledi: “Atatürk, 23 Nisan’ı çocuklarımıza ithaf ederek, onları geleceğin liderleri olarak yetiştirmeye olan inancını göstermiştir. Bu bayram, sadece bir kutlama değil, çocuklarımıza olan güvenimizin, onların gelişimine olan inancımızın bir göstergesidir. Her çocuk, bu cumhuriyetin geleceği ve yarının lideridir.”

Kadınların toplumsal hayatın her alanında yer aldığı, demokratik ve özgür bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Gürkan, şu ifadeleri kullandı: “23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvencesi olan halk egemenliğinin ve kadınların hakları ile eşitlik mücadelesinin simgesidir. Bugün, Cumhuriyetin kazanımlarını koruma ve daha ileriye taşımak için hep birlikte el birliğiyle çalışacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm milletimizin 23 Nisan’ını kutluyorum.”