Başkan Aydoğmuş, yaptığı açıklamada, “U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 130 kg’da Türkiye üçüncüsü olan ve Milli Takım’a katılmaya hak kazanan sporcumuz Üzeyir Ayberk Bostan’ı ve emeği geçen antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bu önemli başarı bizlere büyük bir gurur yaşatmıştır” ifadelerini kullandı.

Genç sporcuların başarısının sürdürülebilir olması için yerel yönetimlerin desteğinin şart olduğunu vurgulayan Aydoğmuş, “Güreşte Yozgat’ın adını duyuran gençlerimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu noktada Yozgat Belediyesi’nin de bu tür başarıların çoğalması için daha fazla destek vermesi gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Üzeyir Ayberk Bostan’ın başarısının yalnızca bir derece olmadığını, aynı zamanda Yozgat gençliği için ilham kaynağı olduğunu belirten İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “Yolun açık, başarıların daim olsun Üzeyir. Yozgat seninle gurur duyuyor!” dedi.