Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yıl dönümünü ve çocuklara armağan edilen bu anlamlı günü coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Başkan Yaşar, mesajında, ““23 Nisan 1920, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik iradesini ortaya koyduğu, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza verdiği değerin en açık göstergesidir. Çocuklarımızın barış içinde, özgür bireyler olarak yetişmesi, demokratik ve çağdaş bir Türkiye’nin inşası için en büyük güvencemizdir” dedi.

CHP olarak çocukların eğitim, sağlık, yaşam hakkı başta olmak üzere tüm temel haklarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele verdiklerini vurgulayan Abdullah Yaşar, şunları kaydetti: “Her çocuğun eşit imkanlara sahip olduğu, mutlu ve umutlu yarınlara yürüdüğü bir Türkiye’yi birlikte kuracağız. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”