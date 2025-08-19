‘Yozgat En Düşük İkinci İl Oldu’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) sosyoekonomik seviye raporunda Yozgat’ın 113 puanla Türkiye’nin en düşük ikinci ili olduğunu belirtti.

Başkan Yaşar, “Yozgat yıllardır kaderine terk edildi, AK Parti’nin verecek hiçbir şeyi kalmadı” dedi.

TÜİK verilerinin, Yozgat’ın kalkınma vaatlerinin hayata geçirilmediğini gözler önüne serdiğini ifade eden Yaşar, şehrin uzun yıllardır göç verdiğini vurguladı.

Yaşar, “İstihdam alanlarının sınırlı olması, sanayi yatırımlarının yetersizliği, tarımda modernleşmenin sağlanamaması ve sosyal alan eksikliği Yozgat’ı geri bırakıyor. Gençler iş ve gelecek umudu için büyük şehirlere göç ediyor” dedi.

AK Parti iktidarının Yozgat’a ve Yozgatlıya verebileceği hiçbir şeyin kalmadığını savunan Yaşar, “Yozgat, AK Parti ve Cumhurbaşkanına en çok oy veren illerden biri olmasına rağmen sosyoekonomik olarak ikinci en düşük il konumunda. Bu tablo, AK Parti’nin başarısızlığının tescilidir” ifadelerini kullandı.

Yozgat’ın sahip olduğu tarım, hayvancılık ve kültürel değerlerin yeterince değerlendirilmediğine dikkati çeken Yaşar, “Her seçimde verilen sözler bir sonraki döneme devrediliyor. TÜİK raporu, Yozgat’ın Türkiye genelinde ikinci en düşük sosyoekonomik seviyeye sahip olduğunu teyit ediyor. Bu kabul edilemez bir tablodur” diye konuştu.

Yaşar, Yozgat’ın kaderinin değiştirilebileceğini belirterek, “Tarım ve hayvancılık modernize edilmeli, gençleri kentte tutacak teknoloji ve sanayi yatırımları yapılmalı, Yozgat Bozok Üniversitesi ile şehir arasında gerçek bir işbirliği kurulmalı. CHP iktidarında Yozgat hak ettiği noktaya getirilecektir” dedi.