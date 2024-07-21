Demokratik Sol Parti (DSP) Yozgat İl Başkanı Nevzat Uçar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Uçar mesajında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 50 yıldır olduğu gibi bundan sonra da bağımsız ve özgür olarak yaşaması temennisinde bulundu.

Kıbrıs Türklerinin ve Türk milletinin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayan Başkan Uçar, şu ifadeleri kullandı: "Kıbrıs Adası'nın huzur, güven ve özgürlük ortamına kavuşmasını sağlayan, Demokratik Sol Parti'nin Saygıdeğer Onursal Genel Başkanı, dönemin Başbakanı Sayın Bülent Ecevit başta olmak üzere, Kıbrıs Türk kesiminde yaşanan soykırımı durdurmak için ikinci harekâtı başlatma yönünde hemfikir olan 37'nci hükümetin bakanlar kurulu üyelerini, bu uğurda canlarını ortaya koymuş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Bu vesileyle dünyanın neresinde olursa olsun kendisini Türk kabul eden ve bununla gurur duyan herkesin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum."