Kandemir’den Topal’a Ziyaret

AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Aile Yılı kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Kandemir, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik yürütülen faaliyetleri desteklediklerini belirtti.

Ziyarete İl Başkan Yardımcıları Mehmet İhsan Varol ve Şahin Kılınçaslan ile İl Yönetim Kurulu üyeleri Zekeriya Şahin ve Hasan Selvi de katıldı.

Kandemir, AK Parti olarak toplumun temel taşı olan aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik her çalışmayı desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.