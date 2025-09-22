Son günlerde bazı illerde AK Parti teşkilatlarında görevden ayrılan il başkanları üzerinden kamuoyunda ve bazı haberlerde Yozgat il teşkilatı ile ilgili yapılan yorumlara basın açıklaması ile yanıt veren AK Parti İl Başkanı Av. Hasan Kandemir, şu ifadelere yer verdi: “Geçtiğimiz Pazar günü Yozgat Hâkimiyet Gazetesi muhabiri Çetin Mermertaş imzasıyla yayımlanan, ‘Yozgat İl Başkanlığında Değişim’ iması taşıyan ve tamamen kamuoyunu yönlendirme gayesiyle kurgulandığı açıkça görülen haber üzerine açıklama yapma zarureti doğmuştur. Genel Merkezimizin takdiriyle bazı illerde yapılan teşkilat değişimlerini bahane ederek, henüz kısa süre önce göreve gelmiş ve tüm gücüyle çalışmalarını sürdüren AK Parti Yozgat İl Teşkilatımız hakkında ‘değişim olacak’ algısı oluşturmaya çalışanların hevesleri tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Hiçbir somut bilgiye dayanmayan bu tür asılsız senaryoların tek amacı, teşkilatımızın azim ve kararlılıkla sürdürdüğü çalışmalarını gölgelemeye yöneliktir.”

“Gazeteci Senaryo Değil, Hakikati Yazar”

Başkan Kandemir, “Özellikle ifade ediyoruz: AK Parti Genel Merkezimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde ne merkezde ne de MYK toplantılarında Yozgat’a yönelik alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır. İddiaların tamamı asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu haber herhangi bir resmi bilgiye dayanmadan, Genel Merkezimizle görüşülmeden kaleme alınmıştır. Tamamen kişisel yorum ve yönlendirme içeren bu yaklaşımın, gazetecilik etiğiyle bağdaşmadığı açıktır. Bir kez daha açıkça ifade ediyoruz ki, bu tür yalan ve mesnetsiz haberlerle kamuoyunu yönlendirme dönemi artık geride kalmıştır. Tüm kurumlarımıza, parti teşkilatımıza ve özellikle kıymetli Yozgatlı hemşerilerimize çağrımız; hakikat yerine senaryolara dayalı bu tür haberlere kesinlikle itibar etmemeleridir” ifadelerini kullandı.

“Sağlık Sektöründeki Değişim Olumlu Karşılık Aldı”

Kandemir, “Bu haberi kaleme alanların, sağlık sektöründe son dönemde yapılan düzenlemeler üzerinden siyaset üretmeye çalışması; hangi çevrelerin çıkarına hizmet ettiklerini, kimlerin taşeronluğunu üstlendiklerini ve hangi niyetle hareket ettiklerini açıkça ortaya koymaktadır. Gazetecilik, bir sektöre veya kişiye çıkar sağlamak için değil, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için yapılır. Kurum müdürlerinin görev süreleri sona erdiğinde, gerekli takdir hakları bakanlıklarımızca kullanılmaktadır. Eğer uzun süreli bir görev süreci yaşandıysa, ‘taze kan’ anlayışıyla yeni isimler göreve getirilmektedir. Bu süreç bir bayrak yarışıdır ve hem görevi devreden hem de yeni göreve başlayan isimler bizim kardeşlerimiz olarak kalır. Son dönemde yapılan değişiklikler göstermiştir ki, yeni göreve gelen isimler taze bir heyecanla sahaya çıkmış ve çalışmalarına başlamışlardır. Bu dinamizm hem teşkilatımız hem de Yozgatlı vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Partimiz, her an yanlarında olmayı sürdürecektir. Maksadı belirsiz bu tarz haberlerle hem görevden ayrılan hem de göreve yeni başlayan kıymetli müdürlerimizi hedef almaya çalışmak beyhude bir çabadır. Bu girişimlerin ne kamuoyunda ne de teşkilatımızda herhangi bir karşılığı olmayacaktır. Asılsız iddialara kesinlikle itibar etmeyiniz. Gerçek ve güvenilir bilgi yalnızca Genel Merkezimizden ve İl Başkanlığımızdan kamuoyuna aktarılmaktadır. Bu tür yönlendirme çabalarına karşı aziz hemşehrilerimizin uyanık olmasını özellikle hatırlatıyoruz. AK Parti Yozgat İl Teşkilatı olarak milletimizin emrinde, davamızın izinde, durmaksızın çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.