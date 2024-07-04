Enflasyon hayatımızdan çıksın, maaş ve ücretlerdeki erime bitsin diyen Başkan Şerefli, “Haziran ayı enflasyon rakamının yüzde 1,64 olarak açıklanmasıyla birlikte kamu görevlileri/emeklilerinin temmuz ayında alacağı maaş/ücret artışları belli oldu. Haziran ayı verilerine göre Ocak-Haziran 6 aylık enflasyon yüzde 24,73 ve yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak gerçekleşti” dedi.

Veriler çerçevesinde, enflasyon farkı yüzde 8,46 ve kamu görevlilerinin alacağı zam oranı yüzde 19,31 olduğunu söyleyen Başkan Şerefli, “7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti’nin direttiği, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun noter görevi üstlenerek tescillediği maaş/ücret artışları; yüksek enflasyona yenildi ve 6 aylık dönemin son 3 ayı (nisan -mayıs-haziran) kamu görevlileri cebinden, birikiminden ve kazancından harcayarak ayakta kalmak için mücadele etti” ifadelerini kullandı.

“EN DÜŞÜK KAMU GÖREVLİSİ MAAŞI 30 BİN 560 LİRADAN 36 BİN 460 LİRAYA YÜKSELDİ”

En düşük kamu görevlisi emekli aylığı 14 bin 740 liradan 17 bin 585 liraya yükseldiğini dile getiren Başkan Şerefli, “Kamu görevlisi emeklilerine yapılmayan (1 yıl) seyyanen artış ‘Görev Aylığı-Emekli Aylığı’ arasındaki uçurumu büyütüyor, gelir kayıpları artarak devam ediyor. Emekliler yılına yakışacak ve taçlandıracak düzenlemeler uygulamaya geçirilmeli; emek verenlerin, ömrünün büyük bir kısmını alın teri akıtarak geçirenlerin taleplerine kulak verilmelidir. Memur Sen olarak; 7. Dönem Toplu Sözleşme masasına kamu görevlilerinin, emeklilerinin, kadın çalışanların ve engellilerin beklentilerini karşılayacak, kamu personel sistemindeki çarpıklığı düzeltecek, çalışma hayatında barışı tesis edecek adil ve makul tekliflerle gittik. Biz Memur Sen olarak; beklenen ve tahmin edilen enflasyon ile piyasa gerçekliği bulunan ve kamu görevlilerimiz tarafından kabul edilen maaş/ücret artışı dışında hiçbir hükme imza atmadık, atmayız” diye konuştu.

“YÖNTEM ADİL OLMALI, SONUÇLARI EMEKÇİYİ KORUMALI”

Emek tarafının ücretlerine yönelik uygulanan tedbirler; emek tarafının maaş/ücret artışlarını baskılarken, piyasa fiyatlarındaki artışların halen sürdüğünü belirten Başkan Şerefli, “1 Temmuz itibariyle elektriğe gelen yüzde 38 zam, doğalgaz desteğinin ve yüzde 25 kira sınırı süresinin uzatılmaması, zorunlu harcamalara gelen artışlar, dolaylı vergilerin yükü ve diğer ekonomik gerçekler; sabit gelirlilerin maaş/ücret artışından daha fazla gider sağladığı gerçeği ıskalanmamalıdır. Maaşlar/ücretler ile piyasadaki fiyat artışlarının kaybedenini sürekli olarak sabit gelirlilerimiz olduğu gerçeğinin bilinmesine rağmen, maaşlara 6 ayda bir, ürünlere ise hemen hemen her ay artış yapılmaktadır. Enflasyon baskılanmadığı, fiyat artışları durmadığı müddetçe maaş/ücret artışları erimeye, emekçi kaybetmeye ve gelir dağılımındaki adaletsizlik büyümeye devam edecek. 1 ay boyunca emek veren, gece gündüz çalışan ve evine helal ekmek götürmek için dişini tırnağına takan emekçinin ‘ücreti’ enflasyonu artıyor söyleminden/eyleminden vazgeçilmelidir. Bu noktada atılacak adımlar, yapılacak düzenlemeler ve belirlenecek yöntemler adil olmalı, sonuç; alın teri ve akıl terinin değerini artırmalı, emekçiyi korumalı, gelir dağılımında adaleti sağlamalıdır” dedi.