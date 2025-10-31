Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin eski başbakanlarından Mesut Yılmaz’ın vefat yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Ömer Aydoğmuş mesajında, Mesut Yılmaz’ın Türk siyasetinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye siyasetinin nezaketini, devlet adamlığının vakarını temsil eden Mesut Yılmaz; demokrasiye olan inancı, Cumhuriyet değerlerine bağlılığı ve uzlaşı kültürünü ön planda tutan anlayışıyla hatırlanacaktır. Ülkemize uzun yıllar boyunca yaptığı hizmetler, demokrasiye ve özgürlükler mücadelesine kattığı değerlerle daima saygıyla anılacaktır.”

Başkan Aydoğmuş, Mesut Yılmaz’ın devlet tecrübesiyle Türk siyasetine örnek bir liderlik mirası bıraktığını vurgulayarak, “Merhum Başbakanımız Mesut Yılmaz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.