Yozgat İl Başkanı Malazgirt Zaferi Mesajı Yayımladı!

AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Başkan Hasan Kandemir Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz” dedi.

“Malazgirt, Sadece Bir Savaş Değil”

Malazgirt Zaferi’nin yalnızca bir askeri başarı olmadığını belirten Başkan Kandemir, “26 Ağustos 1071’de Sultan Alparslan’ın önderliğinde kazanılan bu zafer, yalnızca bir askeri başarı değil aynı zamanda milletimizin kaderini değiştiren ve Anadolu’nun ebedi yurdumuz olmasını sağlayan tarihi bir dönüm noktasıdır. Malazgirt, sadece bir savaş değil imanla yoğrulmuş bir milletin iradesinin, azminin ve kararlılığının zaferidir. O gün atılan adım, bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız bu topraklarda bir medeniyetin filizlenmesine vesile olmuş, aziz milletimiz için yeni bir çağın kapılarını aralamıştır” diye konuştu.

“Yarınlarımızı Daha Aydınlık Kılacak”

Kandemir açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Bugün bizler de aynı ruh ve inançla, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Malazgirt’teki birlik ve beraberlik ruhu, bizlere her koşulda vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza ve istiklalimize sahip çıkmamız gerektiğini hatırlatmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ecdadımızın bize emanet ettiği bu topraklarda güçlü ve müreffeh bir Türkiye için çalışmayı sürdürüyoruz.

Milletimizin azmi ve kararlılığıyla, yarınlarımızı daha aydınlık kılacak, ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacağız. Bu vesileyle, Sultan Alparslan’ı, kahraman ecdadımızı ve bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin Malazgirt Zaferi’ni kutluyorum.”