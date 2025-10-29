Karaca, söz konusu dönüşüm sürecinin çevre açısından olumlu bir adım olarak görülse de, şehrin köklü geleneklerini, kültürel mirasını ve ekmek üretiminde emeğin değerini doğrudan etkilediğini vurguladı.

“Odun ateşinde pişen ekmeğin lezzeti, kokusu ve taşıdığı değer, Yozgat’ımızın kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu geleneksel üretim biçiminin tamamen ortadan kalkması, yalnızca bir pişirme yönteminin değil, bir yaşam biçiminin, bir emeğin ve şehrimizin ortak hafızasının kaybolması anlamına gelir” dedi.

Karaca, mevcut ekonomik koşullar altında faaliyetlerini sürdüren fırıncılar için dönüşüm sürecinin ciddi mali yük oluşturduğunu belirterek, sürecin hassas, kademeli ve destekleyici şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Karaca, “Fırıncılarımızın sesi duyulmalı, mağduriyet yaşamamaları için gerekli maddi destek, teşvik ve rehberlik mekanizmaları bir an önce hayata geçirilmelidir” dedi.

Anahtar Parti Yozgat İl Başkanlığı olarak her zaman fırıncıların yanında olduklarını belirten Karaca, “Yozgat’ın sıcak ekmeğini, emeğini ve kültürünü yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Geleneksel değerlerimizi korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki, bir şehrin gerçek sıcaklığı onun fırınlarından yükselen ekmek kokusundadır” ifadelerini kullandı.