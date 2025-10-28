Başkan Kandemir mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimizin azim ve kararlılığıyla kazanılan Kurtuluş Savaşı, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilan edilmesiyle taçlanmıştır. Cumhuriyet, Türk milletinin iradesine dayanan, özgürlük ve bağımsızlığın sembolü olan en kıymetli değerimizdir” dedi.

Cumhuriyetin 102. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını ifade eden Kandemir, “Cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizler, bu emanete sahip çıkmak ve ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı vizyonuna da değinen Başkan Kandemir, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ülkemizin her alanda daha güçlü, daha müreffeh bir geleceğe ulaşması için inançla ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kandemir, “Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm Yozgatlı hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.