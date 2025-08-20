‘Enerjileri Şehrimize Güç Katıyor’

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Kadın Kolları teşkilatı ile toplantı gerçekleştirildi.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kadın kolları teşkilatıyla bir araya gelerek verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Toplantıya Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ile Halkla İlişkiler Başkanı Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, TESKOMB Genel Başkanı ve Milletvekili Abdulkadir Akgül, Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ve teşkilat mensupları katıldı.

Toplantıda kadın kollarının şehirde yürütülen hizmet çalışmalarına sağladığı katkının ele alındığını ifade eden Kandemir, “Kadın kollarımızın enerjisi, azmi ve özverisi, Yozgat’ımızda gerçekleştirdiğimiz hizmet yolculuğuna büyük güç katıyor. Onların desteğiyle şehrimiz için daha fazla projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

Kandemir, buluşmaların partinin yerel ve ülke genelindeki hedeflerini güçlendirdiğine de dikkat çekerek, “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu programlar, hem teşkilatlarımız arasındaki dayanışmayı artırıyor hem de vatandaşlarımızla daha güçlü bir bağ kurmamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.