Başkan Kabayel, açıklanan verilerin kamu çalışanlarının ekonomik durumunu olumsuz etkilediğini ve alım gücündeki düşüşün kronikleştiğini belirtti.

Kabayel, TÜİK’in açıkladığı Nisan ayı enflasyon verilerine göre, enflasyonun yüzde 3,0 olarak gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun ise yüzde 37,86 seviyesinde olduğunu söyledi.

Yılın ilk dört ayında enflasyonun toplamda yüzde 13,36’ya ulaştığını belirten Kabayel, bu dönemde memur maaşlarındaki erimenin ise yüzde 7,36 olduğunu ifade etti.

"MEMURUN ALIM GÜCÜNÜ ARTIRMALIYIZ"

Kabayel, “2025 yılı için resmi makamlarca beklenen enflasyon oranının yüzde 24 olduğunu hatırlatarak, dört aylık enflasyon rakamları dikkate alındığında, yıl sonunda enflasyonun beklentilerin çok üzerinde gerçekleşeceğini öngördü” dedi.

Enflasyon hızının, yılbaşında memurlara yapılan maaş zammını iki katına çıkardığını belirten Kabayel, memur ve emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığını vurguladı.

Kabayel, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Son birkaç yılda maaşlardaki erime ve alım gücündeki düşüş kronikleşmiştir. Enflasyonu frenlemek amacıyla alım gücünü düşürmek, piyasalarda soğuma yaratmak sosyal devlet ilkesine uygun değildir. Bu durum sadece çalışanları değil, esnaf ve üreticiyi de olumsuz etkilemektedir.”

"EK ZAM VE REFAH PAYI VERİLMELİDİR"

Kabayel, Türkiye Kamu Sen olarak, enflasyon hedeflerine dayalı maaş artışlarının ücretliler açısından zarar oluşturduğunu her zaman dile getirdiklerini belirtti.

"Enflasyon kadar yapılan artışa 'zam' denilemeyeceğini, bunun yalnızca bir enflasyon güncellemesi olduğunu" ifade eden Kabayel, kamu çalışanlarının rahat bir nefes alabilmesi için ek zam ve refah payı verilmesi gerektiğini yineledi.

"TBMM’NİN ÖNCELİĞİ HAYAT PAHALILIĞINI ÖNLEMEK OLMALIDIR"

Son olarak, Kabayel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin yasama yılını sonlandırmadan önce hayat pahalılığını önlemeye ve alım gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yapmasını beklediklerini belirterek, “Sağlıklı ekonomiyi destekleyen en önemli unsur, sağlıklı tüketimdir. Kamu çalışanları artık zorunlu harcamalarını dahi yapacak gücü kaybetmiş durumdadır. Yetkililer bu duruma bir çözüm üretmeli ve taleplerimizi dikkate almalıdır” dedi.