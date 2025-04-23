Türkiye Kamu Sen Yozgat İl Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105. yıl dönümünü coşku ve gurur içinde kutladıklarını belirtti.​

Başkan Kabayel, mesajında, "Milletin kendi geleceğini tayin etme gücünün, istikbal mücadelesinin ve bağımsızlığa adanmışlığın simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümünü büyük bir kıvançla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM'nin açılışının, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ve milli egemenliğinin simgesi olduğunu vurgulayan Kabayel, bu anlamlı günün, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir dönüm noktası olduğunu belirtti.​

23 Nisan'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara ithaf edilen dünyadaki tek çocuk bayramı olma özelliği taşıdığını hatırlatan Kabayel, "Çocuklarımız hem geleceğimizin teminatı hem de Atamızın bizlere yadigârıdır." dedi. Kabayel, Bu özel günün, çocukların haklarının korunması, eğitiminin desteklenmesi ve sağlıklı bir çevrede büyümesi için toplumun tüm kesimlerinin gayret içinde olması gerektiğini ifade etti.​

23 Nisan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı anısına Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara ithaf edilen bir bayram olduğunu belirten Kabayel, bu bayramın anlamının, toplumsal ve kültürel değerinin unutulmadan ve bozulmadan belleğimizde korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının devletimizin ve milletimizin yüksek çıkarları açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.​

Başkan Kabayel, tarihten aldığımız ilhamla, kurucu iradenin himayesinde Türk Yüzyılını inşa etmek, ülkemizin gelecek on yıllarda hem bölgesel hem de küresel ölçekte daha güçlü bir konum elde etmesini sağlayacaktır. Bu bağlamda, bağımsızlık ve millet egemenliğinin biricik öznesi olan 23 Nisan'dan alınan kudretin, en sağlam dayanakları oluşturduğunu söyledi.

Son olarak, Kabayel, "Bu idealler doğrultusunda birinci vazifesi Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek olan, 'Ne Mutlu Türküm Diyene' derken göğsü kabaran, Büyük Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedeflere hiç durmadan yürüyen, şartlar ne olursa olsun kalbi tam bağımsızlık için atan yüce milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." diyerek mesajını sonlandırdı.​

Başkan Kabayel, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin simgesi olan 23 Nisan'ın, çocuklara ithaf edilen bu özel günün, milletin birlik ve beraberliğinin pekişmesine katkı sunduğunu ifade etti.​