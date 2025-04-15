Irgatoğlu yaptığı açıklamada, internet ortamında hızla yayılan sanal kumar sitelerinin özellikle gençleri hedef aldığını belirtti. Bu dijital tuzakların sadece bireyleri değil, aile yapısını ve toplumun temel değerlerini de tehdit ettiğini vurgulayan Irgatoğlu, “Kolay kazanç umuduyla kandırılan gençlerimiz, hem maddi hem manevi olarak çöküşe sürükleniyor. Geleceklerini ipotek altına alıyorlar” dedi.

Başkan Irgatoğlu, sanal kumara karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, bunun sadece hukuki değil; aynı zamanda ahlaki, toplumsal ve milli bir görev olduğunu ifade etti. Irgatoğlu, “Türk gençliğini ekran başında sanal kumarla değil, kitapla, sporla, ilimle ve ülküyle büyütmek hepimizin sorumluluğudur” diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak gençlerin milli ve manevi değerlerle buluşması için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini belirten Irgatoğlu, kurumlar arası iş birliğiyle bilinçlendirme çalışmalarını artıracaklarını söyledi.

Irgatoğlu son olarak, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak, gençliğimizin milli ve manevi değerlerle buluşmasını sağlamak adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Sanal kumar bataklığına karşı bilinçlendirme çalışmaları başta olmak üzere, tüm kurumlarımızla birlikte mücadele etmeye hazırız. Unutulmamalıdır ki: ‘Bir milletin geleceği, gençliğine verdiği değer kadar güçlüdür’” ifadelerini kullandı.