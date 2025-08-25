Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Fatih Akgül, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşen öğrencilere yönelik bir mesaj yayımladı.

Başarı gösteren tüm gençleri tebrik eden Akgül, "Gayretiyle, emeğiyle ve sabrıyla bu yolda başarıya ulaşan tüm gençlerimizi gönülden kutluyorum. Üniversite hayatına adım atan kardeşlerimize başarılar diliyor; nereye giderseniz gidin, gönlünüzde vatan ve millet sevgisi, zihninizde ilim ve irfan ışığı, yüreğinizde ise ülkücü duruşunuz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Akgül, Yozgat Bozok Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere de seslenerek, "Yozgat, tarihiyle, kültürüyle, mert insanlarıyla ilim yolunda yürüyen gençlere kucak açan bir şehirdir. Bozok Üniversitesi ise sizler için yalnızca bir eğitim yuvası değil; dostlukların, ülkülerin ve hayallerin filizlendiği bir yuvadır" değerlendirmesinde bulundu.

Üniversiteye yerleşemeyen öğrencilerin ümitsizliğe kapılmaması gerektiğini vurgulayan Akgül, "Azimle çalışan için hiçbir şey imkânsız değildir" dedi.

Ülkü Ocakları’nın gençlerin her zaman yanında olduğunu belirten Akgül, "Eğitimde, kültürde, ahlakta ve sosyal hayatta her daim rehberiniz olmaya devam edeceğiz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Rabbim hepinize zihin açıklığı, hayırlı istikbal ve güçlü bir gelecek nasip etsin" ifadelerini kullandı.