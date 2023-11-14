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Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, AK Parti’nin verdiği hiçbir sözü tutmadığını söyleyerek, emekliye verilecek 5 bin lirada bile ayrımcılık yaptığını ifade etti.

Başkan Aydoğmuş yaptığı açıklamada AK Parti’nin seçim öncesi halka vaat ettiği hiçbir vaadini seçim sonrası tutmadığını böyle bir rezaletin bugüne kadar görülmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan hükümetinin ve Cumhur İttifakı üyeleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Yeniden Refah ve Hür Dava Partisinin (HÜDAPAR) milletle dalga geçmede sınır tanımadığını belirten Aydoğmuş, “Kısaca hatırlayacak olursak; Bağkur emekli primini 9 binden 7 bin 200’e düşüreceğiz dediler ses yok. Emekli maaşına zam dediler yapmadılar. Memura yeterince zam vermediler, verdikleri zammı da kötü ekonomi yönetimi ile geri aldılar. Çiftçiyi ezmek için ne varsa yaptılar. Harman zamanı mazot 40 liraya çıktı. Çiftçinin ürünü para etmedi. Esnafa ise hiçbir destek vermediler. Gençlere telefon tablet desteği dediler limit sınır ve marka sınırı koydular, çoğu genç umut ettiği telefonu alamadı” dedi.

“AYRIMCILIK YAPTILAR”

Emekliye verilecek olan 5 bin lirada ayrımcılık yapıldığını söyleyen Başkan Aydoğmuş, “Emekliye vereceğiz dedikleri 5 bin lirayı sigortalı çalışan emekli, vergi kaydı olan emekli alamadığı gibi Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) tarımsal kaydı olan emekliye de vermeyecekleri ortaya çıktı. Buradan yetkililere sesleniyorum. Yaptığınız bu yanlıştan dönün. Emekliye maaş zam vermediniz ayrım yamadan tüm emeklilerin 5 bin lira haktan faydalanmasını sağlayın. Emeklinin umutlarıyla oynamayın” diye konuştu.