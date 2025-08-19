‘Çiftçi zararına üretim yapıyor’

Anahtar Parti Yozgat İl Başkanı Olgun Sadık Karaca, tarım politikalarının üreticiyi mağdur ettiğini, tüketiciyi ise enflasyon altında ezdiğini söyledi.

Başkan Karacı, “Bugün çiftçi zararına üretim yapıyor, millet pahalıya tüketiyor” dedi.

Karaca, 2025 çay fiyatını örnek vererek, “Çaykur hasadın yalnızca yüzde 50’sini aldı, kalanını özel sektör 15 liradan çiftçiden aldı. Üretici emeğinin yarısını zararına satarken, tüketici marketten 25 liradan çay içmek zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

Fındık üretiminde de benzer sorunların yaşandığını kaydeden Karaca, “Fındık fiyatı 200 lira olarak açıklandı, ancak üreticinin maliyeti 190 lira. TMO sadece yüzde 20 alım yapıyor. Tüccar randıman ve buruşuk oranını bahane ederek fiyatı düşürüyor, çiftçi tamamen tüccarın insafına terk ediliyor” dedi.

Karaca, soğan ve patates fiyatlarındaki uçuruma dikkat çekti: “Bugün depodaki soğan ve patates 4 liradan alınıyor. Pazara 15–20 liradan verilecek, markette ise 25–30 liraya satılacak. Çiftçi zarar ederken stokçular ve aracılar kazanacak, enflasyon tüketiciye yansıyacak.”

Tarımsal desteklerin giderek azaldığını ifade eden Karaca, “10 yıl önce destekler girdi maliyetlerinin yüzde 10–15’ini karşılarken, bugün bu oran yüzde 3’e düştü. Mazot zamları ve girdi maliyetleri çiftçinin yükünü artırıyor. Bu politika, çiftçiyi cezalandırıyor, aracıyı zengin ediyor” diye konuştu.

Karaca, çözüm olarak kooperatif destekli üretim modelini önerdi. Buna göre, devlet ve çiftçi ortaklığıyla üretim yapılacak, çiftçi maliyetini ve satış fiyatını önceden bilecek, ürün kooperatif aracılığıyla pazara ulaşacak ve aracıların kâr oyunu sona erecek.

Karaca, sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün izlenen politikalar üreticiyi cezalandırıyor, tüketiciyi mağdur ediyor. Anahtar Parti’nin tarım vizyonu açıktır: Üreten de mutlu olacak, tüketen de.”