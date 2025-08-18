Çiftçiye Açılan Soruşturmaya Tepki

Aydıncık’ta ürettiği patatesleri köy meydanına dökerek vatandaşlara ücretsiz dağıtan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan hakkında başlatılan soruşturmaya CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar’dan tepki geldi.

Yaşar, yazılı açıklamasında, “Çiftçinin sesini kısmak isteyenlere izin vermeyeceğiz. Bu soruşturma üreticiyi susturma girişimidir” ifadelerini kullandı.

Kazankaya Köyü’nde, maliyetinin altında dahi alıcı bulamayan patateslerini vatandaşlara ücretsiz dağıtan Erdoğan hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Yaşar, çiftçinin yaşadığı sorunların görmezden gelinerek cezalandırılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Sadık Erdoğan’ın yaptığı eylem, çiftçinin içinde bulunduğu çıkmazı anlatan bir feryattır. Çiftçinin emeğini, alın terini görmezden gelenler bu feryadı duymak yerine cezalandırmayı tercih ediyor. Oysa devletin görevi, üreticiyi cezalandırmak değil, üreticiyi desteklemektir. Bugün çiftçinin sesini susturursanız, yarın soframızda ekmeği, patatesi, soğanı bulmak daha da zor olacaktır” diyen Yaşar, soruşturmanın siyasi bir baskı girişimi olduğunu da vurguladı.

Yaşar, “Bu soruşturma, çiftçiyi tarımdan uzaklaştırmak ve üreticinin sesini kısmak için açılmıştır. İlçe Başkanımız Sadık Erdoğan yalnız değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler her zaman üreticimizin yanında, onların emeğinin savunucusu olmaya devam edeceğiz” dedi.

Hükümetin yanlış tarım politikalarının çiftçiyi üretimden kopardığını ifade eden Yaşar, “Çiftçiyi desteklemek yerine cezalandırmak, bu ülkenin geleceğine vurulmuş en büyük darbedir” açıklamasında bulundu.