İl Kongresi’nde il başkanlığı için mevcut Başkan Abdullah Yaşar ve Boğazlıyan Eski İlçe Başkanı Ahmet Peker yarıştı. Kongrede 95 oy alarak Abdullah Yaşar tekrardan il başkanlığına seçildi.

Büyük Sinema Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Başkanlığı kongresine CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ankara Milletvekili Aliye Tirmisi Ersever, Nevşehir Eski Milletvekili Faruk Sarıaslan, Genel Başkan Adayı İlhan Cihaner, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, 27. Dönem Yozgat Milletvekili Ali Keven, Belediye Başkanı Eski Başkanı Kazım Arslan, Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı ve çok sayıda partililer katıldı.

“MEMLEKETE HİZMET ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yozgat'ın zorluklarını bilerek ve bu şehrin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, bu topluluğun bir parçası olarak doğmuş gibi bu memlekete hizmet etmeye çalıştıklarını belirtti.

Yaşar yaptığı açıklamada, “Ben de genç yaşta siyasete atıldım ve 8 yıl boyunca iki dönem belediye başkanlığı görevini üstlendim. Şimdi ise il başkanlığı görevini sürdürüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat olarak, elimizden geldiğince parti örgütlerimize destek olmaya çalıştık. İlçe binalarımızı iyileştirerek, kendi binamızı da aldık. Ayrıca, partimizin tanıtımına katkı sağlayacak güzel bir araç aldık. Partimizi temsil ederek Cumhuriyet Meydanı'nda beş bin kişinin katıldığı bir etkinlik düzenledik. Ayrıca, sayın genel başkanımızın ziyaretlerini Yozgat'a taşıdık ve onunla bir araya gelmesini sağladık. Yozgat'ta çeşitli etkinlikler ve projeler gerçekleştirdik, örneğin okullara katkı sağladık, sporu destekledik ve yardımseverlik faaliyetlerinde bulunduk. Ayrıca, gençlerimize eğitim fırsatları sunarak kırk genç arkadaşımızı eğitimden geçirdik ve hanelere parti broşürlerimizi dağıtarak halkımıza ulaştırdık. Elbette, bu projelerin bazıları deprem nedeniyle yarım kaldı, ancak Yozgat genelinde bu çalışmaları sürdürmeyi planlıyoruz. Son olarak, seçimlerde İYİ Parti ile işbirliği yaptık, ancak istediğimiz sonuçları elde edemedik” diye konuştu.

“ÖNEMLİ BİR SEÇİME GİDECEĞİZ”

Cumhuriyetin 100’üncü yılında önemli bir seçime gideceklerini ifade eden Boğazlıyan CHP Eski İlçe Başkanı Ahmet Peker, ”Cumhuriyet Halk Partisi devrim geleneğinden gelen ayaklara yere basan bir partidir bu partide dönem dönem bayrak yarışları olan bu bayrak yarışlarında yine Cumhuriyet Halk Partililer bu partiyi teneffüs ederler. Ben Cumhuriyet Halk Partisinde muazzam İlçe Başkanlığı yürüttüm. Türkiye'de Atatürk'ün üçüncü derneği faaliyetleri içerisinde bulundum ve yine Türkiye'nin en genç Atatürk'ün düşüncelerini başkanlarından oldum. Bizler bu davada, bu mücadele daha önemli, geleceğimizin aydınlık yarınları için ve daha iyi olması için varız. Bizler hiç kimseye düşman değiliz. Düşman olamayız. Düşman olduramazlar. Karşı karşıya getiremez. Biz mukayese yapamıyoruz. Biz hesap yapamıyoruz. Biz 100’üncü yılımızda çok önemli bir seçime gideceğiz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Ben inanıyorum. Ekibime güveniyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Benim adımı atarlar bıraksınlar. Kimsenin kimseye ayrışmaya hakkı yok. Cumhuriyet Halk Partisi büyüktür” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)