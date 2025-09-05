Aydoğmuş, Kara’nın katkısının yalnızca maddi değil, aynı zamanda gençlerin spora olan ilgisini artıracak manevi bir destek niteliği taşıdığını söyledi.

Aydoğmuş yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Verilen bu destek sadece bir forma ya da top değildir; gençlerimizin yüreklerinde filizlenen umut, sahada koşarken gözlerindeki parıltı ve geleceğe dair inançtır. Bu katkı, çocuklarımızın spora olan sevgisini artıracak, onların disiplinli, ahlaklı ve başarılı bireyler olarak yetişmelerine vesile olacaktır.”

Gençliğe yapılan her yatırımın ülkenin geleceği için en değerli miras olduğunu vurgulayan Aydoğmuş, şu ifadeleri kullandı: “Bizler biliyoruz ki gençliğe yapılan her yatırım, yarınlara bırakılan en kıymetli mirastır. Şuayip Kara beyefendi de bu mirasa sahip çıkarak hemşehrilerine örnek olmuş, gönüllerde iz bırakmıştır. Sporcularımız adına bir kez daha teşekkür ediyor, kendisine sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömürler diliyorum.”

Sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak toplumun geleceğini şekillendiren önemli bir araç olduğuna dikkati çeken Aydoğmuş, bu tür desteklerin artmasının Yozgat gençliği için büyük bir kazanım olacağını ifade etti.